Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售主打AI 價錢較上代高50美元（有片）

Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售 價錢較上代高50美元

Samsung Galaxy S26 FE 正式登場！今代新機主打豐富的 AI 實用功能，並率先預裝最新 One UI 9 及 Android 17 系統。硬件方面迎來核心升級，換上 3nm 製程的 Exynos 2500 晶片，圖形與 AI 運算效能大幅提升。配合 6.7 吋 OLED 屏幕、5,000 萬像三鏡組合及 7 年系統更新承諾，基礎價錢為700美元（約5,488港元）起。 晶片加強助AI運算效率 雖然 Samsung 在發佈會上並未特別強調處理器規格，但 Galaxy S26 FE 已確定採用了最新的 3nm 製程 Exynos 2500 晶片。這款原先僅搭載於 Galaxy Z Flip7 上的處理器，是首款基於 Samsung 全新 GAA 架構打造的晶片，更是對比上一代採用 Exynos 2400 的 Galaxy S25 FE 最顯著的升級之處。Exynos 2500 具備更新的 CPU 核心架構，並搭載基於 AMD RDNA 3 架構的 GPU，運算單元增加了 33%，而 NPU 算力更提升了 40%，大幅強化了圖形處理能力與 AI 運算效率。

在軟體系統方面，Galaxy S26 FE 是同系列中首款出廠即預裝 Android 17 及 One UI 9 的機型，並同步下放了多項原本專屬高階旗艦的實用功能。源自 Galaxy Z8 摺疊機系列的 My FanCam 功能正式加入，該功能可在影片庫中自動追蹤並放大人物，確保主角時刻處於畫面中央。此外，新機支援 Horizon Lock 地平線鎖定功能，即使錄影時將手機旋轉 360 度，畫面依然能保持水平穩定。官方同時指出，升級版的 Nightography 黑夜亮攝技術將能在低光環境下錄製出更明亮及高畫質的影像。 針對相片與日常資訊管理，One UI 9 提供了更多便利的 AI 應用。Photo Assist 功能利用 AI 技術，讓用戶能夠透過自然語言指令直接編輯圖片，無論是更換背景、日夜景轉換，還是添加及移除相片中的物件都能輕鬆完成。同時，升級版 Now Brief 功能允許用戶以口語化指令建立專屬的文字小工具，涵蓋天氣、健康及影片等類別。例如只需輸入要求總結蛋白質與碳水化合物攝取量與體重的關係，AI 便會在幾秒鐘內於介面中生成對應的資訊卡片。值得留意的是，部分新功能未必會下放至舊款機型，例如 Horizon Lock 功能可能僅限於 S26+ 及 S26 FE 提供。

Galaxy S26 FE介紹

至於其他硬體配置，Galaxy S26 FE 則大致延續了上代「S25 FE」的規格標準。手機配備相同的 6.7 吋 1080p+ OLED 螢幕，支援 120Hz 更新率及達 1,900 nits 的峰值亮度；內建 4,900mAh 電池，並維持 45W 有線快充與 15W 無線充電技術。拍攝組合同樣保持不變，搭載 5,000 萬像素主鏡頭、支援 3 倍光學與 30 倍數碼變焦的 8,000 萬像素遠攝鏡頭，以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭，前置自拍鏡頭則為 1,200 萬像素。 Galaxy S26 FE承諾提供7年系統及安全更新 最後在售後支援與發售資訊方面，Galaxy S26 FE 承諾提供長達 7 年的系統及安全更新服務。Samsung 這次更首次將過往僅限 Z 系列摺疊機專享的福利延伸至 FE 系列，隨機附送價值 120 美元的 6 個月 Google AI Pro 試用服務，當中包含 5TB 雲端儲存空間。新機將於 9 月 4 日正式開賣，部分網絡供應商會提早一天發售。機身提供藍莓、開心果及石墨三種配色，儲存空間設有 128GB 及 256GB 版本，部分地區將提供 512GB 選擇。定價方面，基礎版本售價為 700 美元，較上代 S25 FE 推出時微調了 50 美元（約392港元）。

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