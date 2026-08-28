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科技
出版：2026-Aug-28 16:58
更新：2026-Aug-28 16:58

Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售主打AI 價錢較上代高50美元（有片）

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Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售 價錢較上代高50美元

Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售 價錢較上代高50美元

Samsung Galaxy S26 FE 正式登場！今代新機主打豐富的 AI 實用功能，並率先預裝最新 One UI 9 及 Android 17 系統。硬件方面迎來核心升級，換上 3nm 製程的 Exynos 2500 晶片，圖形與 AI 運算效能大幅提升。配合 6.7 吋 OLED 屏幕、5,000 萬像三鏡組合及 7 年系統更新承諾，基礎價錢為700美元（約5,488港元）起。

晶片加強助AI運算效率

雖然 Samsung 在發佈會上並未特別強調處理器規格，但 Galaxy S26 FE 已確定採用了最新的 3nm 製程 Exynos 2500 晶片。這款原先僅搭載於 Galaxy Z Flip7 上的處理器，是首款基於 Samsung 全新 GAA 架構打造的晶片，更是對比上一代採用 Exynos 2400 的 Galaxy S25 FE 最顯著的升級之處。Exynos 2500 具備更新的 CPU 核心架構，並搭載基於 AMD RDNA 3 架構的 GPU，運算單元增加了 33%，而 NPU 算力更提升了 40%，大幅強化了圖形處理能力與 AI 運算效率。

Samsung Galaxy S26 FE螢幕支援 120Hz 更新率及達 1,900 nits 的峰值亮度 Samsung Galaxy S26 FE機身提供藍莓、開心果及石墨三種配色 Samsung Galaxy S26 FE。定價方面，基礎版本售價為 700 美元，較上代 S25 FE 推出時微調了 50 美元。 Samsung Galaxy S26 FE搭載 5,000 萬像素主鏡頭、支援 3 倍光學與 30 倍數碼變焦的 8,000 萬像素遠攝鏡頭，以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭 Samsung Galaxy S26 FE Photo Assist 功能利用 AI 技術，讓用戶能夠透過自然語言指令直接編輯圖片 Samsung Galaxy S26 FE 承諾提供長達 7 年的系統及安全更新服務

在軟體系統方面，Galaxy S26 FE 是同系列中首款出廠即預裝 Android 17 及 One UI 9 的機型，並同步下放了多項原本專屬高階旗艦的實用功能。源自 Galaxy Z8 摺疊機系列的 My FanCam 功能正式加入，該功能可在影片庫中自動追蹤並放大人物，確保主角時刻處於畫面中央。此外，新機支援 Horizon Lock 地平線鎖定功能，即使錄影時將手機旋轉 360 度，畫面依然能保持水平穩定。官方同時指出，升級版的 Nightography 黑夜亮攝技術將能在低光環境下錄製出更明亮及高畫質的影像。

針對相片與日常資訊管理，One UI 9 提供了更多便利的 AI 應用。Photo Assist 功能利用 AI 技術，讓用戶能夠透過自然語言指令直接編輯圖片，無論是更換背景、日夜景轉換，還是添加及移除相片中的物件都能輕鬆完成。同時，升級版 Now Brief 功能允許用戶以口語化指令建立專屬的文字小工具，涵蓋天氣、健康及影片等類別。例如只需輸入要求總結蛋白質與碳水化合物攝取量與體重的關係，AI 便會在幾秒鐘內於介面中生成對應的資訊卡片。值得留意的是，部分新功能未必會下放至舊款機型，例如 Horizon Lock 功能可能僅限於 S26+ 及 S26 FE 提供。

Galaxy S26 FE介紹

至於其他硬體配置，Galaxy S26 FE 則大致延續了上代「S25 FE」的規格標準。手機配備相同的 6.7 吋 1080p+ OLED 螢幕，支援 120Hz 更新率及達 1,900 nits 的峰值亮度；內建 4,900mAh 電池，並維持 45W 有線快充與 15W 無線充電技術。拍攝組合同樣保持不變，搭載 5,000 萬像素主鏡頭、支援 3 倍光學與 30 倍數碼變焦的 8,000 萬像素遠攝鏡頭，以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭，前置自拍鏡頭則為 1,200 萬像素。

Galaxy S26 FE承諾提供7年系統及安全更新

最後在售後支援與發售資訊方面，Galaxy S26 FE 承諾提供長達 7 年的系統及安全更新服務。Samsung 這次更首次將過往僅限 Z 系列摺疊機專享的福利延伸至 FE 系列，隨機附送價值 120 美元的 6 個月 Google AI Pro 試用服務，當中包含 5TB 雲端儲存空間。新機將於 9 月 4 日正式開賣，部分網絡供應商會提早一天發售。機身提供藍莓、開心果及石墨三種配色，儲存空間設有 128GB 及 256GB 版本，部分地區將提供 512GB 選擇。定價方面，基礎版本售價為 700 美元，較上代 S25 FE 推出時微調了 50 美元（約392港元）。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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