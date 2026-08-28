2026數碼娛樂領袖論壇匯聚AI文娛體驗　eVTOL低空飛行器香港首航試飛（有片）

數碼港主辦的年度盛事「2026數碼娛樂領袖論壇」（DELF 2026）開幕，獲創新科技及工業局局長孫東教授、數碼港主席陳細明共同擔任主禮嘉賓。本屆論壇主題為「幻藝碼戲班」，聚焦於人工智能、沉浸式技術等創新科技如何重塑並推動文化創意產業轉型升級，場內展示多項創新科技及體驗，亦進行了eVTOL低空飛行器香港首航試飛儀式。
AI影視文娛體驗活動
「2026數碼娛樂領袖論壇」一連3日設有「數碼娛樂」、「文化與藝術」、「智慧生活與商業」及「機器人與無人機」4大主題專區，呈獻逾35項創新科技展示、互動體驗及精彩活動，包括香港原創動畫IP《世外•光隙》沉浸互動藝術展、香港首個XR 6D沉浸式體驗、各款機械人、AI裝置及智能平台等。大會還設有AI互動工作坊、電影放映、無人機表演及各類競賽等環節，為參加者帶來豐富多元的數碼娛樂體驗。
論壇匯聚超過60位來自全球的創科企業領袖、學者專家及投資者，共同探討人工智能、沉浸式科技等前沿技術如何推動文化創意產業邁向新階段發展，論壇將圍繞人工智能協作、IP生態發展、文化創意經濟、智慧生活等關鍵議題展開討論。多場主題演講及專題討論亦將聚焦人工智能與沉浸式科技對影視、遊戲、動畫等文化創意產業的影響，議題包括「Good Game：建構更健康的娛樂社群，創造持久的社會與經濟價值」、「虛實無界 智影共生『AI+XR』賦能未來影視產業生態」等。
未來兩日將繼續有一系列精彩活動、體驗及賽事，包括eVTOL低空飛行器試飛演示、無障礙遊戲電競體驗、樂齡電競及體驗日等，讓不同年齡及背景的參加者親身感受數碼娛樂世界的多元魅力。活動開放予公眾參觀，體驗通行證為$120、全票通行證$300，或於商場消費滿指定金額可獲贈體驗通行證。
evTOL香港首航
由數碼港、冠忠巴士集團旗下冠忠智慧出行及億航智能合作的自動駕駛電動垂直起降飛行器（evTOL）項目，於數碼港海濱區域「垂直起降機場X」舉行香港首航成功試飛。eVTOL採用億航旗艦機型EH216-S，以電力驅動、無需跑道即可垂直起降，獲譽為「空中的士」或「飛行汽車」。
今次evTOL試飛垂直升降及沿岸飛行數十米，相當平穩，不過就未有載人。今次成功首航標誌著香港加速發展低空交通研發及應用的重要一步，未來有望載貨、載客甚至開通跨境客運物流及開發旅遊項目。