2026數碼娛樂領袖論壇匯聚AI文娛體驗　eVTOL低空飛行器香港首航試飛（有片）

數碼港主辦的年度盛事「2026數碼娛樂領袖論壇」（DELF 2026）開幕，獲創新科技及工業局局長孫東教授、數碼港主席陳細明共同擔任主禮嘉賓。本屆論壇主題為「幻藝碼戲班」，聚焦於人工智能、沉浸式技術等創新科技如何重塑並推動文化創意產業轉型升級，場內展示多項創新科技及體驗，亦進行了eVTOL低空飛行器香港首航試飛儀式。

AI影視文娛體驗活動

「2026數碼娛樂領袖論壇」一連3日設有「數碼娛樂」、「文化與藝術」、「智慧生活與商業」及「機器人與無人機」4大主題專區，呈獻逾35項創新科技展示、互動體驗及精彩活動，包括香港原創動畫IP《世外•光隙》沉浸互動藝術展、香港首個XR 6D沉浸式體驗、各款機械人、AI裝置及智能平台等。大會還設有AI互動工作坊、電影放映、無人機表演及各類競賽等環節，為參加者帶來豐富多元的數碼娛樂體驗。

論壇匯聚超過60位來自全球的創科企業領袖、學者專家及投資者，共同探討人工智能、沉浸式科技等前沿技術如何推動文化創意產業邁向新階段發展，論壇將圍繞人工智能協作、IP生態發展、文化創意經濟、智慧生活等關鍵議題展開討論。多場主題演講及專題討論亦將聚焦人工智能與沉浸式科技對影視、遊戲、動畫等文化創意產業的影響，議題包括「Good Game：建構更健康的娛樂社群，創造持久的社會與經濟價值」、「虛實無界 智影共生『AI+XR』賦能未來影視產業生態」等。