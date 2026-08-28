比卡超玩轉Apple Park　Tim Cook同John Ternus請食蘋果？

Apple CEO Tim Cook在X上發布了一則幽默的貼文，分享了Pokémon團隊造訪Apple Park期間，比卡超在園區裡奔跑的影片。
比卡超造訪Apple Park
Apple迎接了來自Pokémon團隊的訪客！即將卸任的Tim Cook在X上分享影片，開玩笑地寫道，當天的議程包括將Pokémon團隊介紹給即將接任CEO的John Ternus、「聊聊遊戲，以及禮貌性地請比卡超遠離池塘。」Cook補充道：「三件事完成了兩件。」
隨附的影片展示了比卡超在Apple Park散步、嘗試觸碰蘋果樹下的蘋果，最後走向池塘。隨後，Cook、Ternus以及寶可夢公司CEO石原恒和也一同加入。雖然Apple與寶可夢公司皆未透露更多有關此次造訪的具體細節，但這段30秒的影片相當有趣且值得一看。
Apple與寶可夢公司CEO會面的幾週前，Sensor Tower才剛報導指出2026年第二季行動遊戲收入年減4.5%。Apple也承認，行動遊戲表現下滑已開始影響App Store的成長。在第三季財報電話會議上，Apple財務長Kevan Parekh特別指出「行動遊戲的逆風」是影響該季度App Store表現的因素之一。
資料來源：9to5Mac