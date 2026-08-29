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出版：2026-Aug-29 12:00
更新：2026-Aug-30 12:00

Devialet中環新店增設試聽空間　必試專業影院系列揚聲器

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Devialet中環ifc mall的專門店正式升級重開。

Devialet中環ifc mall的專門店正式升級重開。

法國奢華聲學品牌Devialet宣布位於中環ifc mall的專門店正式升級重開，新店不僅以更寬敞的空間及糅合金屬與布藝的極簡裝潢亮相，更於店內打造了名為「Blue Cube」的沉浸式試聽空間。這個獨立私人影院空間配備高效能吸音隔離技術，讓影音迷能在商場中靜心體驗頂級音響聲效。

Devialet新店展示了全線音響產品。 Devialet招牌揚聲器可即場試聽。 Devialet Mania 360°可攜式揚聲器夏日限定新色。 Devialet Phantom Ultimate 98 dB SPL喇叭。 Devialet Gemini II降噪藍牙耳機。 Blue Cube試聽空間寬敞舒適，可預約試聽。 試看《星夢情深》電影男女聲通透清晰，低音澎湃。

影院級聲效

今次品牌同步首度推出Devialet Phantom Ultimate Custom Install (CI) 專業影院系列，針對追求極致家庭影院的發燒級用戶，這套系統最吸引之處在於原生整合Audinate Dante網絡音訊技術。透過標準乙太網絡直接傳輸無壓縮高解像度音訊，徹底繞過Wi-Fi或藍牙等易受干擾的無線傳輸，實現微秒級的精準同步與穩定連接。

實試播放音樂及動作電影，14 Hz超深次低音下潛極具震撼，而且立體聲清晰精準。揚聲器還能直連網絡交換器並支援多台串接，無需額外外置轉接盒即可簡化佈線，完美融合家居設計，工程人員亦可透過網頁瀏覽器直接輸入IP地址進行系統設定。

新店亦展示了品牌招牌產品，包括今年新推出的Devialet Mania 360°可攜式揚聲器夏日限定新色，以及致敬2026年法國網球公開賽的Devialet Phantom Ultimate Roland Garros Clay Red限量版、法國歌劇院Opera版本等。

Devialet ifc mall店
地址：中環金融街8號國際金融中心商場2樓2027號舖 
電話：2889 8712
營業時間：10am-9pm

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