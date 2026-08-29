Devialet中環新店增設試聽空間　必試專業影院系列揚聲器

法國奢華聲學品牌Devialet宣布位於中環ifc mall的專門店正式升級重開，新店不僅以更寬敞的空間及糅合金屬與布藝的極簡裝潢亮相，更於店內打造了名為「Blue Cube」的沉浸式試聽空間。這個獨立私人影院空間配備高效能吸音隔離技術，讓影音迷能在商場中靜心體驗頂級音響聲效。

影院級聲效

今次品牌同步首度推出Devialet Phantom Ultimate Custom Install (CI) 專業影院系列，針對追求極致家庭影院的發燒級用戶，這套系統最吸引之處在於原生整合Audinate Dante網絡音訊技術。透過標準乙太網絡直接傳輸無壓縮高解像度音訊，徹底繞過Wi-Fi或藍牙等易受干擾的無線傳輸，實現微秒級的精準同步與穩定連接。

實試播放音樂及動作電影，14 Hz超深次低音下潛極具震撼，而且立體聲清晰精準。揚聲器還能直連網絡交換器並支援多台串接，無需額外外置轉接盒即可簡化佈線，完美融合家居設計，工程人員亦可透過網頁瀏覽器直接輸入IP地址進行系統設定。