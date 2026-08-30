小米18 Pro 智能防窺螢幕介面亮相 自動隱藏支付及密碼畫面

自 Samsung Galaxy S26 Ultra 於今年首度引入內置硬件級防窺螢幕技術後，這項實用功能似乎不再由 Samsung 獨佔。近日網絡上流出了小米最新「智能防窺螢幕」(Smart privacy display) 的系統操作介面截圖，據悉這項新技術將會率先應用在下一代旗艦手機小米 18 Pro 系列身上。
從這批宣稱來自國際版 ROM 的截圖可見，小米的智能防窺功能提供高度的自定選項。用家可以根據個人需要建立不同的應用程式群組，並為各個群組獨立設定專屬的防窺顯示條件。更值得留意的是，系統具備自動識別敏感內容的能力，當手機畫面切換至密碼輸入、流動支付、銀行轉帳或即時通訊等頁面時，螢幕便會自動啟動防窺模式，有效防止身旁人士窺看畫面，有望提升日常使用的私隱。
That's how "Smart privacy display" options will look on supported #Xiaomi device (likely upcoming flagship).— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 28, 2026
Video recorded on Global ROM. "Page privacy display" and Xiaomi Hyper XiaoAi groups are, at least for now, available only on China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ
小米 18 Pro及18 Pro Max 料9月發表
其實早於今年六月，市場已經傳出小米正在研發自家防窺技術的消息，如今操作介面曝光進一步證實了相關傳聞。外界預計即將在九月正式發表的小米 18 Pro 及小米 18 Pro Max 將會首發配備這項新功能。硬件規格方面，兩款新旗艦預料會搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 處理器，同時會保留標誌性的機背副螢幕設計，有傳副螢幕尺寸更有機會進一步放大，為用家帶來更豐富的操作體驗。
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