小米18 Pro 智能防窺螢幕介面亮相 自動隱藏支付及密碼畫面

自 Samsung Galaxy S26 Ultra 於今年首度引入內置硬件級防窺螢幕技術後，這項實用功能似乎不再由 Samsung 獨佔。近日網絡上流出了小米最新「智能防窺螢幕」(Smart privacy display) 的系統操作介面截圖，據悉這項新技術將會率先應用在下一代旗艦手機小米 18 Pro 系列身上。

從這批宣稱來自國際版 ROM 的截圖可見，小米的智能防窺功能提供高度的自定選項。用家可以根據個人需要建立不同的應用程式群組，並為各個群組獨立設定專屬的防窺顯示條件。更值得留意的是，系統具備自動識別敏感內容的能力，當手機畫面切換至密碼輸入、流動支付、銀行轉帳或即時通訊等頁面時，螢幕便會自動啟動防窺模式，有效防止身旁人士窺看畫面，有望提升日常使用的私隱。