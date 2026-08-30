OPPO Find X10 Pro Max規格流出 搭載三個2億像素鏡頭

近期有關 OPPO 新一代影像旗艦手機Find X10 Pro Max的消息不斷流出，早前知名爆料達人數碼閒聊站曾透露，這款新機將會在機背搭載三枚 2 億像素鏡頭，而另一位業內爆料人 Ice Universe 最近亦證實了這個說法，意味著這款旗艦機極有可能在相機硬件上將重大更新!
據了解，OPPO Find X10 Pro Max 的廣角主鏡、超廣角鏡頭以及遠攝鏡頭均會統一採用 2 億像素感光元件。當中主鏡頭將會首發搭載 Samsung 全新的 ISOCELL HPC 感光元件，並支援 DeepPix 技術，令它成為市場上首款配備該款感測器的智能手機。同時，這亦是業界首部將超廣角鏡頭提升至 2 億像素級別的產品。回顧目前的市場發展，雖然前代 OPPO Find X9 Ultra 已經配備了雙 2 億像素鏡頭組合，但 Find X10 Pro Max 將配置進一步推高至三枚 2 億像素鏡頭，規格相當進取。
除了三枚高像素主鏡頭之外，消息指出 OPPO Find X10 Pro Max 還會加入一枚 300 萬像素的多光譜感測器。值得一提的是，廠方在研發階段曾經考慮使用 5,000 萬像素的超廣角鏡頭作為替代方案，但最終依然決定採用 2 億像素的頂級規格。
Find X10 Pro Max傳配置6.78 吋 1.5K 解像度 LTPO 螢幕
至於核心硬件方面，預期於十月亮相的OPPO Find X10 Pro Max有傳會配備採用 2nm 製程工藝的 MediaTek Dimensity 9600 系列晶片。在螢幕配置上，新機預計會提供 6.78 吋 1.5K 解像度 LTPO 螢幕，或者 6.89 吋 2K 解像度 LTPO 螢幕規格。隨著發佈月份逐漸逼近，相信未來將會有更多關於這款手機的詳細資訊流出。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載