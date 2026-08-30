OPPO Find X10 Pro Max規格流出 搭載三個2億像素鏡頭

近期有關 OPPO 新一代影像旗艦手機Find X10 Pro Max的消息不斷流出，早前知名爆料達人數碼閒聊站曾透露，這款新機將會在機背搭載三枚 2 億像素鏡頭，而另一位業內爆料人 Ice Universe 最近亦證實了這個說法，意味著這款旗艦機極有可能在相機硬件上將重大更新!

據了解，OPPO Find X10 Pro Max 的廣角主鏡、超廣角鏡頭以及遠攝鏡頭均會統一採用 2 億像素感光元件。當中主鏡頭將會首發搭載 Samsung 全新的 ISOCELL HPC 感光元件，並支援 DeepPix 技術，令它成為市場上首款配備該款感測器的智能手機。同時，這亦是業界首部將超廣角鏡頭提升至 2 億像素級別的產品。回顧目前的市場發展，雖然前代 OPPO Find X9 Ultra 已經配備了雙 2 億像素鏡頭組合，但 Find X10 Pro Max 將配置進一步推高至三枚 2 億像素鏡頭，規格相當進取。