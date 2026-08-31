Apple預計10月推出新一代iPad mini　升級OLED屏幕仲有一重大改進！

Apple據報將於10月正式推出新一代iPad mini，首度升級OLED螢幕與震動揚聲系統，卻破例缺席 9月首發的iPhone 18 Pro發表會，這款睽違兩年的迷你平板還有甚麼賣點？

根據外媒最新報導，Apple預計將於今年10月推出新一代iPad mini，這將是該產品線相隔兩年後的首度重大更新。彭博記者Mark Gurman在最新一期《Power On》電子報中指出，配備OLED螢幕的新款iPad mini預計將於10月底正式開售。這意味著該裝置不會在下個月舉行的「Surprise and shine」特別發布會上登場，預計會選擇在10月透過新聞稿或另一場獨立發布會正式公布新款 iPad mini。

核心規格與功能升級

綜合現有消息，新一代iPad mini的主要預期更新包括：採用OLED顯示器；搭載效能更強大的A19 Pro或A20 Pro晶片；透過「重新設計的外殼」帶來更佳的防水性能；以及配備全新的震動式揚聲器系統。

這次更新距離上一代相隔兩年，Apple上次更新該裝置是在2024年10月，當時加入A17 Pro晶片、支援Apple Pencil Pro以及Apple Intelligence功能。價格方面，iPad mini的售價於今年早些時候加了價，香港售價為$4599起，下一代機型是否會進一步加價仍有待觀察。

針對市場關注摺疊螢幕手機iPhone Ultra兼具iPhone與iPad mini的二合一形態是否會侵蝕獨立 iPad mini的市場，分析認為，由於許多用戶仍傾向將iPhone與iPad分開使用，獨立iPad mini預計仍有其市場定位。