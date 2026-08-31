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科技
出版：2026-Aug-31 11:00
更新：2026-Aug-31 11:00

Apple預計10月推出新一代iPad mini　升級OLED屏幕仲有一重大改進！

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Apple預計10月推出新一代iPad mini，並換上OLED屏幕及加強防水性能。

Apple預計10月推出新一代iPad mini，並換上OLED屏幕及加強防水性能。

Apple據報將於10月正式推出新一代iPad mini，首度升級OLED螢幕與震動揚聲系統，卻破例缺席 9月首發的iPhone 18 Pro發表會，這款睽違兩年的迷你平板還有甚麼賣點？

iPad mini今代已是2024年約兩年前推出的產品。

iPad mini今代已是2024年約兩年前推出的產品。

傳10月底發售

根據外媒最新報導，Apple預計將於今年10月推出新一代iPad mini，這將是該產品線相隔兩年後的首度重大更新。彭博記者Mark Gurman在最新一期《Power On》電子報中指出，配備OLED螢幕的新款iPad mini預計將於10月底正式開售。這意味著該裝置不會在下個月舉行的「Surprise and shine」特別發布會上登場，預計會選擇在10月透過新聞稿或另一場獨立發布會正式公布新款 iPad mini。

新一代iPad mini預計搭載A19或A20 Pro晶片。

新一代iPad mini預計搭載A19或A20 Pro晶片。

核心規格與功能升級

綜合現有消息，新一代iPad mini的主要預期更新包括：採用OLED顯示器；搭載效能更強大的A19 Pro或A20 Pro晶片；透過「重新設計的外殼」帶來更佳的防水性能；以及配備全新的震動式揚聲器系統。

這次更新距離上一代相隔兩年，Apple上次更新該裝置是在2024年10月，當時加入A17 Pro晶片、支援Apple Pencil Pro以及Apple Intelligence功能。價格方面，iPad mini的售價於今年早些時候加了價，香港售價為$4599起，下一代機型是否會進一步加價仍有待觀察。

針對市場關注摺疊螢幕手機iPhone Ultra兼具iPhone與iPad mini的二合一形態是否會侵蝕獨立 iPad mini的市場，分析認為，由於許多用戶仍傾向將iPhone與iPad分開使用，獨立iPad mini預計仍有其市場定位。

資料來源：9to5mac

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