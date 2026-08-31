史上最細他媽哥池面世！　「Tamagotchi Ring」戒指明年推出預售熱爆（有片）

Bandai發布史上最細的彩色螢幕「Tamagotchi Ring」他媽哥池戒指。

他媽哥池熱潮因著Tamagotchi Paradise而回歸，今次Bandai更發布史上最細的彩色螢幕「Tamagotchi Ring」他媽哥池戒指，將經典遊戲縮小至指環版本，售價7700日圓（折合約377港元），日本開放限定預售隨即遭全數搶購一空，實際玩法係點？

首款指環電子雞

日本Bandai日前正式宣布推出可佩戴於手指上並能實際遊玩的「Tamagotchi Ring」指環版他媽哥池，配備彩色螢幕，官方稱集結了初代他媽哥池發售30年來的技術，全長只有28mm。為歷來體積最小且能運作的電子雞裝置。

根據Bandai公布的宣傳影片，Tamagotchi Ring共有3種配色，分別為虹彩白配粉紅、銀配黑以及金配藍。在操作設計方面，機身正面的3顆經典蛋形按鈕僅作裝飾用途，實際遊戲操作需透過裝置側邊的兩顆按鈕進行。

這款他媽哥池體積比過往的Mini及Nano機型更為小巧，突破性配備了彩色螢幕，遊戲玩法則採用最簡化的形式。玩家可以在戒指上培養超過30款Tamagotchi角色。產品隨附一款專用的充電座，將指環插入充電座後，用戶在充電過程中仍可繼續遊玩。雖然這款電子雞指環帶有新奇概念的成分，極小巧的設計備受關注。