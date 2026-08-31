WhatsApp新功能｜測試「詐騙警報」功能　裝置上進行確保私隱

根據WABetaIfo報道，WhatsApp現正在測試版中試行一項名為Scam Alert（詐騙警報）的新功能，幫助使用者偵測來自未知聯絡人的潛在詐騙訊息。WhatsApp是在裝置上進行詐騙偵測，此功能完全相容於端到端加密，保障私隱。
自動標記可疑訊息
WhatsApp的「詐騙警報」新功能，當收到來自未知聯絡人的潛在詐騙訊息時，系統會向使用者發出警告。偵測到可疑訊息後，WhatsApp會提示使用者封鎖並舉報該聯絡人，或是選擇信任該對話以繼續聊天。此功能為選填，預設為關閉，且傳送者無法得知接收者是否開啟了此警報。
WhatsApp在公開此功能前已開發數週，致力於優化本地端模型與識別可疑訊息的系統，現在WhatsApp無需讀取訊息內容即可偵測潛在詐騙。由於WhatsApp是在裝置上進行詐騙偵測，受端到端加密保護，這項改進能在不妥協隱私的前提下，進一步提升防範可疑帳號的防護。
欲啟用此功能可直接在「帳號」設定頁面中找到該選項。啟用後，系統將監控來自未知聯絡人的傳入訊息，利用裝置端的模型分析並比對已知詐騙模式。一旦偵測到可疑內容，WhatsApp會立即在對話內顯示警告，使用者亦可隨時在同一設定頁面關閉此功能。
當模型將傳入訊息標記為潛在詐騙時，WhatsApp會顯示「這可能是詐騙訊息」的警報。此警告僅接收者可見，傳送者不會收到通知。使用者可選擇封鎖並舉報該聯絡人以阻止對方繼續傳送訊息，舉報亦會提交給WhatsApp備查；若選擇標記為「信任聊天」，警告即會消除，系統後續也不會再標記該聯絡人。
此功能目前僅限於Google Play的WhatsApp Beta for Android 2.26.34.1更新，僅供測試人員試用，規模相當有限。至於iOS版本將於日後推出，正式向所有使用者開放的具體時程則尚未公布。
消息來源：WABetaInfo