WhatsApp新功能｜測試「詐騙警報」功能　裝置上進行確保私隱

根據WABetaIfo報道，WhatsApp現正在測試版中試行一項名為Scam Alert（詐騙警報）的新功能，幫助使用者偵測來自未知聯絡人的潛在詐騙訊息。WhatsApp是在裝置上進行詐騙偵測，此功能完全相容於端到端加密，保障私隱。

自動標記可疑訊息

WhatsApp的「詐騙警報」新功能，當收到來自未知聯絡人的潛在詐騙訊息時，系統會向使用者發出警告。偵測到可疑訊息後，WhatsApp會提示使用者封鎖並舉報該聯絡人，或是選擇信任該對話以繼續聊天。此功能為選填，預設為關閉，且傳送者無法得知接收者是否開啟了此警報。

WhatsApp在公開此功能前已開發數週，致力於優化本地端模型與識別可疑訊息的系統，現在WhatsApp無需讀取訊息內容即可偵測潛在詐騙。由於WhatsApp是在裝置上進行詐騙偵測，受端到端加密保護，這項改進能在不妥協隱私的前提下，進一步提升防範可疑帳號的防護。