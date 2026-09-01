Instagram打擊未標示AI網紅帳號　標籤須註明維護觸及率

Meta旗下的Instagram宣布針對使用AI生成網紅（AI-generated influencers）的帳號實施全新管制措施。若相關帳號未有主動標明其內容由AI生成，將面臨平台限制推廣與觸及率的懲罰。

Instagram將原有的「AI創作者」（AI creator）帳號標籤正名為「AI生成的個人檔案」（AI-generated profile）。平台指出，此修訂能更準確地向用戶反映該帳號不單是輔助使用AI工具，而是互動的網紅角色完全由AI生成。先前已使用「AI創作者」標籤的帳號，將獲得重新審查狀態的機會，若內容不再符合定義即可移除該標籤。

未標示帳號將被限流

是次更新最大的轉變在於Instagram將積極打擊完全未加標籤的AI網紅帳號。若帳號展示AI生成的人物卻未有標明，其內容將無法出現在「為你推薦」等官方推薦頁面中，影響內容的宣傳曝光率。

含有AI生成人物的創作者可透過編輯個人檔案，開啟「AI生成的個人檔案」切換開關。完成設定後，標籤會顯示於個人主頁及內容旁；主動添加標籤的創作者將不會受到任何觸及率下降的影響。若帳號因未標示而被限制，創作者可透過補加標籤或提出申訴來解除限制。在AI生成內容充斥Instagram和Facebook的背景下，這項措施屬Meta平台的重大政策變更。