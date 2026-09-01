Tim Cook正式卸任Apple CEO　Apple IG發布感謝影片（有片）

Apple的Tim Cook時代已畫下句號，這位於15年前接替Steve Jobs的Apple執行長即將卸任。2026年8月31日是Tim Cook擔任Apple CEO的最後一天，這位即將卸任的Apple掌門人在社群媒體上分享了一些感人的告別感言。

X發布感謝辭

Tim Cook在X上發表感言：「在擔任CEO的最後一天，向Apple社群獻上滿滿的愛，明天起我的頭銜將會改變，但我對Apple社群的愛永不改變。感謝你們一直以來作為靈感的泉源。我的感激無以言表，我也非常期待開啟下一個篇章！」Apple的官方IG亦發布了一段Tim Cook在Apple Park的短片，一眾員工向他致謝及道別。

Tim Cook掌舵Apple長達15年，他在2011年8月接替離職的Steve Jobs出任CEO，而Steve Jobs不幸於同年10月病逝。從9月1日起，Tim Cook的新職務將轉任為Apple董事會的執行主席，而CEO職位將由John Ternus接任，他原任Apple硬體工程高級副總裁。現年50歲的John Ternus，接任CEO的年齡恰好與當年Tim Cook上任時相同。