消委會評測｜15款彩色多功能打印機比拼　精選5款入手推介！

隨著居家辦公及自主學習普及，兼備打印、掃描及影印的彩色多功能打印機已成為不少香港家庭的必備家電。消委會於第598期《選擇》中發布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的測試報告。整體結果顯示，噴墨機款在相片打印及耗材效益上佔優，而鐳射機款則在黑白文件打印及彩色圖表速度上表現突出。

測試質素速度等表現 這次評測涵蓋本港有售的15款彩色多功能打印機，包括11款噴墨及4款鐳射機型，售價由$698至$5388不等。測試全面評估了各樣本在打印、掃描與影印的質素及速度、成品色牢度、環保表現、使用方便程度及功能多元性等範疇。 測試評估發現，各樣本的打印質素及速度懸殊。在黑白文字方面，4款彩色鐳射打印機全部獲最高5分，字跡清晰銳利；噴墨機款表現則較參差，如Epson WorkForce Pro WF-C5890得分達5分，而部分機款邊緣較粗糙僅獲3分。在打印速度上，鐳射機款優勢明顯，打印一頁彩色圖表僅需16至25秒，而噴墨機款則需1分6秒至8分54秒。

在相片打印方面，噴墨機款配合光面相紙能呈現更準確色彩，評分普遍達4.5分或以上；反之，鐳射機款因加熱原理不宜使用光面相紙，相片質素僅獲3至3.5分。至於成品色牢度及掃描表現，絕大部分樣本均表現良好，惟Epson WorkForce Pro WF-C5890及HP Color LaserJet Pro MFP 3303sdw在相片掃描的色彩細節上稍遜。

耗材開支差54倍 長遠耗材開支是買機時必須考慮的關鍵。測試推算顯示，不同樣本的打印成本差異驚人。以打印A4黑白文件為例，採用墨水瓶加墨設計的機款成本極低，如Canon PIXMA G3770每頁開支僅需$0.02，Canon MAXIFY GX7110及Brother MFC-J5960DW亦只需$0.05；相對地，部分傳統墨盒機款如HP ENVY 6530e每頁黑白成本竟高達$1.08，兩者相差達54倍。 若換成打印A4彩色相片，HP ENVY 6530e每頁耗材開支高達$34.57，而Canon PIXMA G3770僅需$0.57，差異更為龐大。鐳射機款的耗電量普遍高於噴墨機款，但總體慳電及使用方便程度均獲不俗評分。

一款獲最高評分 15款樣本之中，整體表現總評相近，一款達4.5分最高評分；11款達4分評分，只有3款僅3.5分。綜合本次測試的各項表現、功能多元性及長期使用成本，以下5款打印機獲高評分。 Canon MAXIFY GX7110（售價$3988）為本次測試中表現最佳的機型，它榮獲4.5分最高總評。採用墨水瓶加墨設計的它，每頁黑白打印開支低至$0.05，彩色相片亦僅$0.79，極具成本效益。機身功能極為全面，支援自動雙面打印、雙面掃描及自動送稿器，運行時非常寧靜，是高印量家庭或小型辦公室的頂級首選。

Epson WorkForce Pro WF-C5890（售價$3298）商用級彩色噴墨打印機獲得4分總評，在黑白文字及彩色圖表的打印質素上雙雙拿下5分滿分，印字銳利度媲美鐳射打印機。它配備自動雙面打印、雙面掃描及自動送稿器，影印質素更是全場最高的4.5分，非常適合追求高品質文件輸出與高效率處理的小型辦公室。 Canon PIXMA G3770（售價$1388）加墨式彩色噴墨打印機取得4分優秀總評，長期運行成本低得驚人，打印一頁A4黑白文件僅需$0.02，彩色圖表為$0.05，彩色相片亦只需$0.57，均為全場最低開支。加上其相片打印質素高達4.5分，且機身相對輕巧，非常適合預算有限、印量大兼注重長期極致慳錢的家庭用戶。

Brother MFC-J5960DW（售價$3098）取得4分優秀總評，並且支援極為實用的A3尺寸打印及掃描。其黑白打印速度在噴墨組別中冠絕同儕（最快14秒完成5頁），每頁黑白耗材成本僅$0.05，彩色圖表成本亦只需$0.18，整體功能豐富且性價比極高，非常適合有大尺寸文件打印需求的用戶。 鐳射打印機方面，Canon image CLASS MF667Cx（售價$4588）彩色鐳射多功能打印機整體表現優異，榮獲4分優秀總評。它在黑白文字打印質素獲得5分滿分，彩色圖表打印速度極快，並支援單次雙面自動掃描與自動雙面打印。其清晰銳利的列印效果與高速處理能力，是追求高清文件質感與高效能辦公的極佳選擇。

打印機選購指南 消費者在選購打印機時，宜先釐清個人用量與功能需求。市面上的彩色噴墨打印機售價普遍較彩色鐳射打印機為低，若打印量大或經常印相，應優先考慮加墨式噴墨打印機，長遠能節省大量墨水費用；若主要用於辦公室或處理大量文字文件，要求印字銳利且追求速度，則鐳射打印機更為合適。消費者亦應留意墨水、碳粉等耗材的售價和聲稱可打印的頁數，對於打印量較大的消費者而言，耗材開支是長遠使用成本的重要部分。 功能需求上亦了解自己的實際需要，例如是否需要彩色打印、掃描和影印、自動送稿器、自動雙面打印、支援A3尺寸紙張等功能。選購時亦需留意機身尺寸及設計，確保擺放位置有足夠的空間供日常操作。