Dyson首支電動牙刷CameraJet！　全球第一支具備AI鏡頭及水牙線電動牙刷

Dyson推出首支聲波震動牙刷Dyson CameraJet，集電動牙刷、鏡頭及水牙線功能於一身。

向來革新性的Dyson又有話題新作，今次進軍口腔科技界，推出首款智能水牙線電動牙刷Dyson CameraJet，結合音波震動及水牙線功能，可邊刷邊噴洗，更將10萬像素AI微距鏡頭放入牙刷頭中。Dyson CameraJet經6年研發，由超過1600萬行程式碼驅動，其機器學習系統經由研發過程中收集47萬張牙齒影像訓練而成，重新定義刷牙體驗。

鏡頭＋水牙線牙刷 Dyson CameraJet外型相當科幻，較一般電動牙刷還要長身及厚，但拿上手未算過重。內置多項突破性科技，包括Dyson研發出專利變頻聲波震動技術，能在刷牙時動態改變擺動角度，使刷毛保持持續高速震動。配備高效聲波摩打，每秒震動高達245次，可於難以觸及的部位多清除高達69%的牙菌膜。 傳統水牙線多採用「針狀水流」，呈銳利穿透狀的水流，容易穿透牙菌膜而未能將其徹底清除。Dyson創新採用的錐形噴流具備寬錐形噴霧截面，覆蓋範圍更廣，同時在較低水壓下運作，對牙齦邊緣與琺瑯質更加溫和及安全。用家可自訂個人化體驗，於自動偵測與手動噴流模式之間切換。

Dyson CameraJet採用反重力水箱，結合隔膜泵與壓力艙設計，彈性矽膠結構能延伸以減少氣泡形成，能在偵測到牙縫後0.1秒噴出高壓錐形水柱。無論清潔後排牙齒時機身處於直立、傾斜或水平角度，均能確保加壓水流輸出穩定一致，並可在任何手持角度噴射。儲水槽容量約12.5毫升，可注入清水或漱口水，剛好滿足單次潔齒需求。

實時直播刷牙情況 牙刷頭內置10萬像素微距鏡頭，除了可經由2.4 GHz Wi-Fi連接MyDyson App進行實時直播，配合Gap Optical Targeting齒縫定位技術，以AI演算系統追蹤牙縫，實時辨識同精準定位牙縫位置，自動作出噴射。鏡頭僅在實時觀看或自動噴流時啟動，影像不會錄製或儲存於機身及雲端，保障私隱。透過應用程式，用家可獲取潔齒教學及示範短片、刷牙及潔縫數據分析、清潔覆蓋率分佈圖及個人化技巧反饋。 牙刷具備3段強度可選，提供輕柔、適中及深層清潔，刷頭採用專為貼合牙齒天然弧度而設的獨特輪廓，雙刷毛刷頭融合兩種刷毛，質地較硬的內層刷毛專門去除表面色漬；較柔軟的外層刷毛則溫和清潔牙齦邊緣。刷頭內置聲波減震器並配備矽膠承托，帶來更柔軟觸感與升級舒適度；特製瞄準鏡片可拓寬10萬像素微距鏡頭的視野，提升牙縫預測精度。刷頭內置RFID晶片作智能監控，系統會自動追蹤刷頭磨損程度並提醒更換，系列亦提供專為敏感牙齒及牙齦打造的「敏感護理刷頭」。

專用底座及牙膏 補水底座採用防水磁吸USB-C至Pogo-pin連接線，支援一鍵自動充水、收納及充電。採用可可拆式更換電池設計，延長機身壽命。Dyson同步推出專研無泡沫配方薄荷牙膏及漱口水，泡沫牙膏不含SLS起泡劑及起泡成分，避免泡沫遮擋鏡頭視線拍攝。 Dyson CameraJet水牙線電動牙刷官方售價為$4290，提供星空藍及粉霧玫瑰兩款配色選擇，於Dyson官網、體驗店及指定官方授權合作零售商發售，新上市期間凡購買可享體驗套裝綠薄荷牙膏75ml及漱口水400ml。