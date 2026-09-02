Apple Watch Series 12傳聞整合　新晶片＋陶瓷錶殼仲有咩新功能？

Apple Watch Series 12傳將於9月10日的發布會中登場。

Apple傳將於9月發布會上，與Apple Watch Ultra 4一同推出全新Apple Watch Series 12。綜合市場消息，該款新一代智慧型手錶預計將迎來全新的 S 系列晶片、全天候心率監測與高血壓通知升級，並重新提供陶瓷錶殼選項。

Apple Watch Series 12預計將升級新晶片，並整合Siri AI功能。（圖為Apple Watch Series 11）

全新S系列處理器 據報Apple Watch Series 12將搭載升級版S系列晶片，名稱預計為S12或S11，成為AI時代首款全新的Watch晶片。Apple過往較少對S系列晶片進行實質CPU效能提升，去年更跳過S11並沿用 S10晶片；新晶片除具備更高效能與速度外，亦可為watchOS 27主打的Siri AI功能提供最佳運行支援，並讓各項日常功能發揮更佳效能。

Apple Watch Series 12的高血壓通知將升級，並支援全天候心率監測。（圖為Apple Watch Series 11）

支援全天候心率監測 在健康功能升級方面，據傳美國食品及藥物管理局（FDA）已審查一項高血壓通知升級功能，預計於下周正式亮相。此外新機的心率感測器據報將加入全天候心率監測支援，功能追平WHOOP等競爭產品。《彭博》記者Mark Gurman指出，這款新型感測器可全天候持續收集數據，而非僅在偵測到劇烈運動或隨機時間點才進行記錄。

Apple Watch Series 12將帶來陶瓷錶殼選擇。（圖為Apple Watch Series 5）

重推陶瓷錶殼 在外觀設計上，除了全新的錶帶與錶殼款式外，預計自2019年Series 5款式以來，Apple首次重新推出陶瓷錶殼選項。根據《彭博》報導，Apple已經測試了白色與深灰色兩種陶瓷錶殼配置；目前尚不清楚陶瓷材質會加幾多價，但上一代Series 5陶瓷版起售價為1299美元（約10132港元），遠高於現時Apple Watch Ultra的售價。 資料來源：9to5mac