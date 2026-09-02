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科技
出版：2026-Sep-02 16:00
更新：2026-Sep-02 16:00

Sonos推出Ace Ultra耳機與Beam Ultra Soundbar　搭載Sonos 27系統全新連接體驗！

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Sonos即將推出Ace Ultra耳機與Beam Ultra Soundbar兩款新品。

Sonos即將推出Ace Ultra耳機與Beam Ultra Soundbar兩款新品。

Sonos正式發表全新Ace Ultra耳機與Beam Ultra Soundbar，搭載全新Sonos 27系統並加入全新功能，包括透過多種語音助手與智能代理實現AI操控、推出無縫音效轉移、更新設計應用程式等，新產品除了升級音效表現外，更深度融合人工智能技術，提升硬件連動與語音互動體驗。

Sonos 27操作系統可快速為裝置連線及音效轉移。

Sonos 27操作系統可快速為裝置連線及音效轉移。

全新作業系統

Sonos正式發布兩款新產品Ace Ultra頭戴式耳機及Beam Ultra Soundbar，以及推出全新Sonos 27操作系統。內置的Sonos 27voice專為音樂選曲與氛圍營造而設的專屬助手，以及Sonos 27mcp用家可隨心選擇偏好的AI助手或智能代理操控系統。未來更推出Sonos Custom Agents，可在系統中建立專屬的智能代理，擁有獨特的模型、個性與語音。

Sonos Fabric為Sonos產品互相感應偵測並適應當下使用場景的系統能力，今年秋季將驅動兩項全新功能，包括讓Sonos Ace Ultra直接連接至Sonos系統的耳機鏈接功能；以及根據環境調整系統的Sonos定位技術，促成全新的「便攜喇叭環繞聲」功能。

Sonos Beam Ultra Soundbar內置9組特制揚聲單元。 Sonos Ace Ultra為品牌旗艦頭戴式耳機。 Sonos Ace Ultra連接Sonos系統可無縫轉移音效。

兩款全新新品

Beam Ultra為全新中型Soundbar，帶來沉浸式家庭影院音效。內置9組特制揚聲單元，包括兩組向上揚聲單元及重新設計的中置聲道，維持Beam系列外型，帶來真正7.1.2杜比全景聲效果，提供更溫厚的低音與更清晰的人聲，另具備四級AI對白提升模式及夜間模式。

Sonos Ace Ultra為最新旗艦頭戴式耳機，基於Headphone Engine 2打造，是首款能直接連接至Sonos系統的耳機，一按即可將Sonos系統上播放的內容「推」至耳機；再按一下即可「拉」回揚聲器，無需手機在旁。Ace Ultra亦配備Sonos自家設計的40mm驅動單元、10組收音咪提供 主動降噪，以及長達35小時的電池續航力。

Sonos最強賣點是互相連接的音響產品及具適應性的家居音響作業系統。

Sonos最強賣點是互相連接的音響產品及具適應性的家居音響作業系統。

推出日期及售價

Sonos app的全新導航介面及便攜喇叭環繞聲功能將於9月8日起推送更新，Sonos 27mcp亦同步以優先體驗功能登場。Beam Ultra售價為$6899，提供黑色與白色選擇，將於2026年10月3 日正式發售。Sonos Ace Ultra售價$3999，提供黑色、白色、灰綠及砂色4種配色，9月29日正式發售，即日起可於TC官方網站預訂。

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