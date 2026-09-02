Sonos推出Ace Ultra耳機與Beam Ultra Soundbar　搭載Sonos 27系統全新連接體驗！

全新作業系統

Sonos正式發布兩款新產品Ace Ultra頭戴式耳機及Beam Ultra Soundbar，以及推出全新Sonos 27操作系統。內置的Sonos 27voice專為音樂選曲與氛圍營造而設的專屬助手，以及Sonos 27mcp用家可隨心選擇偏好的AI助手或智能代理操控系統。未來更推出Sonos Custom Agents，可在系統中建立專屬的智能代理，擁有獨特的模型、個性與語音。

Sonos Fabric為Sonos產品互相感應偵測並適應當下使用場景的系統能力，今年秋季將驅動兩項全新功能，包括讓Sonos Ace Ultra直接連接至Sonos系統的耳機鏈接功能；以及根據環境調整系統的Sonos定位技術，促成全新的「便攜喇叭環繞聲」功能。