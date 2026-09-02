Garmin首次推出無螢幕智慧手環CIRQA　同步發表fēnix 9旗艦新錶

運動與健康穿戴裝置龍頭Garmin於香港發布全新產品陣容，帶來首款主打無螢幕、零干擾的 CIRQA智慧手環，以及專為戶外運動員與極限冒險家打造的fēnix 9與fēnix 9 Pro旗艦戶外智能手錶。

輕巧無干擾設計 智慧手錶或手環上的即時訊息通知往往會打斷日常生活節奏，品牌相繼推出無屏幕版產品，如Google FitBit Air、Amazfit Helio Strap等。Garmin CIRQA亦是品牌首款無螢幕設計智慧手環，將資訊干擾降至最低，全天候默默記錄體能數據。 手環重量僅21g，搭配極致舒適的布質手環帶，實現無感配戴。除了傳統的手腕配戴方式外，Garmin更推出專屬上臂帶配件，方便用戶在進行自行車、球類運動、有氧訓練或肌力訓練時靈活切換配戴位置。

健康管理功能全面 CIRQA支援24/7全天候追蹤心率、脈搏血氧、 Body Battery身體能量指數、壓力及皮膚溫度等數據，並針對女性用戶提供健康追蹤功能。CIRQA亦跟一般智能手錶一樣具備進階睡眠解析，包括睡眠階段、睡眠分數、心率變異度、呼吸頻率及小睡偵測，並提供個人化睡眠教練指引。用戶無需付費訂閱任何服務，即可直接在Garmin Connect應用程式中一站式免費查看詳細的每日狀態與長期趨勢分析。 在運動監測上，CIRQA可一鍵直接開始活動，或透過app選擇超過80種運動模式，並支援自動活動偵測與訓練完備程度分析，協助用戶科學評估何時該增加訓練強度或安排休息。CIRQA智慧手環即日起在港發售，定價為$1649，提供極致黑、法式灰、乾燥玫瑰與海軍藍四款質感配色，以及S-M和L-XL兩種尺寸選擇。

全新旗艦運動手錶 Garmin同時發布了效能全面提升的fēnix 9與fēnix 9 Pro旗艦戶外智能腕錶系列，售價由$7799起。新一代fēnix 9系列在硬體上將記憶體提升50%、運算效能提升30%，儲存空間更增加64GB，地圖平移速度加快並支援3D地形檢視。 軟件功能方面則加入全新「Garmin Epic」，可串聯最長達92天的跨項目運動紀錄，並提供「體力區間」與「體力曲線」等進階耐力指標。高級版本fēnix 9 Pro更首度採用極輕全鈦金屬錶殼與1.5吋AMOLED螢幕，太陽能充電版本智慧模式續航力可長達57天，並新增綠光LED手電筒模式，滿足極限冒險及運動的要求。