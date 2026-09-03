Samsung Galaxy S27系列手機 S27 Pro 及 Ultra換新設計

硬件部份盛傳韓版 S27 Ultra 將用 Exynos 2700，以效能 1+4 跟節能 1+4 核心組成十核，加大 SoC 面積放進更多快取記憶體、以最大化晶片組運算能力。

雖離發布日期尚早，但網絡近期有不少三星來年旗艦 Galaxy S27 系列資訊曝光，包括疑似系列 4 機外觀設計定案、韓版配備 Exynos 2700 晶片資訊，跟入網內地 S27 手機充電配置等。

兩機入網充電規格流出

爆料人另文提到 Galaxy S27 跟 S27+ 標準版雙機已在內地入網，型號分別為 SM-S9520 跟 SM-S9560，將配備 25W 及 45W（S27+）充電器。

Mobile Magazine 短評：按現階段資訊猜想，三星或希望透過 S27 標準版跟 Pro / Ultra1版外觀差異，類近 iPhone 標準版跟 Pro 版的清晰產品定位。