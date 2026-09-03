Apple更新過時產品名單　這幾款MacBook正式停產！

過時產品名單更新

Apple日前調整旗下產品的支援狀態，正式將3款Mac電腦納入「過時產品」（Obsolete Products）名單。當中包括2018年配備Retina顯示屏的MacBook Air、2018年配備4個Thunderbolt 3埠的 13吋MacBook Pro，以及2017年配備兩個Thunderbolt 3埠的13吋MacBook Pro。

上述3款Mac產品此前均已列於「過渡期產品」名單中，如今則正式轉移至過時名單。根據Apple 政策，當一款產品停止發售滿5年後會被歸類為過渡期產品，而停止發售滿7年時則會被定義為過時產品。

維修服務與電池政策

處於過渡期的產品，若Apple零售店及Apple授權服務提供商仍有可用零件，則仍可提供維修服務。然而，一旦產品列入過時名單，通常不再符合硬件維修資格，Apple亦會停止生產其維修零件。不過Apple對Mac手提電腦實施由產品最後發售起計長達10年的「僅限電池」維修政策，因此 2017及2018年款MacBook Pro以及2018年款MacBook Air用戶仍有可能獲得電池更換服務。