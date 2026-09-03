華為德國發布旗艦穿戴新品　HUAWEI WATCH GT 7增滑雪模式、WATCH D3專業血壓量度

華為在德國舉行的「Chase the Wild」發布會中公開一系列新品。

華為終端業務日前於德國慕尼黑舉行了以「Chase the Wild」為主題的全球創新產品發布會，一次過發布多款涵蓋智能手錶、旗艦平板、耳機及智能手機等新品。

HUAWEI WATCH GT 7系列 HUAWEI WATCH GT 7系列為今次發布會焦點，有普通版及Pro版。產品配備全新的EasyCross易扣錶帶，其中WATCH GT 7提供46mm與41mm兩種尺寸及8款時尚配色；而規格更高的GT 7 Pro則提供3款專屬配色，融合納米微晶陶瓷錶圈與鈦合金中框，具備高質感及堅固耐用性。 在運動與健康監測方面，GT 7系列首發支援室內外滑雪模式，內置全球逾3000個雪場地圖，並具備首發的腕上轉彎檢測與G-Force過彎壓力檢測功能；單車模式亦升級支援爬坡路線規劃、急彎提醒及AI數據解讀。配合升級版健康洞察與身體狀態準備度評分，為戶外運動愛好者提供全方位的專業數據支援。

HUAWEI WATCH 6系列 專為都市日常設計的全能旗艦HUAWEI WATCH 6系列，將時尚的外型設計與進階運動數據分析結合。手錶支援eSIM獨立通話、地圖導航及流動支付等便利功能，讓用戶日常出行擺脫手機束縛。健康管理方面，WATCH 6系列特別加入了升級版微體檢與「健康生活四葉草」功能，以更主動的方式提醒及管理用戶的日常健康生活習慣。 HUAWEI WATCH D3 針對有血壓監測需求的用戶，新一代血壓錶HUAWEI WATCH D3帶來了更具突破性的專業管理體驗。該產品已通過歐洲CE-MDR醫療認證，並首度加入運動前後血壓監測與智慧提醒功能，幫助用戶即時掌握運動對血壓的影響，構建出更全面、精準的腕上血壓管理體系。