電動車｜Tesla Model 3平價版試駕　$32.1萬起同Premium版有咩分別？

自從電動車一換一稅務優惠結束後，車價高企影響入手意欲，加上內地品牌競爭激烈，Tesla亦要出招！Tesla香港推出全新Model 3後輪驅動版，為Tesla定價最親民的車型，連稅意向售價由 $321300起，月供低至$3999。這款後驅版跟Premium版又有甚麼分別？

現時Model 3分為後輪驅動版、Premium後輪驅動版、Premium長續航全輪驅動版及Performance全輪驅動版。Model 3後輪驅動版車價更抵，比Premium版$356826平3萬5，自然要有取捨的地方。外觀上跟其他版本相同，最大分別是換上全新18” Prismata版車軨，有蓋設計更有科技感。車色方面只限神秘灰、星鑽黑及珍珠白選項，不設其他配色。

內裝座位換上全黑平織布料及純素皮革物料，與紡織飾板搭配，設計簡約討好。前座仍然可電動操作，不過座椅取消了實體鍵，所有調校要使用屏幕進行，沒有之前那般直觀。另外亦沒有了通風座椅，只保留了加熱功能，夏天就不能享受冷感座椅。音響系統配備7個喇叭，前方減少了兩個，亦刪除車廂氣氛燈配置與車窗雙層隔音玻璃。最大分別是後座中央沒有了屏幕，只剩下普通冷氣出風口。

駕駛及乘坐感佳

雖然硬件上縮水，不過規格上沒有太大閹割。續航里程單次充電最高可達572km (WLTP)，性能表現最高時速201km/h，0-100km/h加速僅需6.2秒。車內軟件及連線功能亦齊全，例如已可用Grok AI智能助手以及最新的卡拉OK功能。

駕駛模式有舒適及標準，動能回收不能調校強度，不過感覺跟之前的Model 3分別不算太大，起步一樣可以有推背感，不覺遲緩。經過調整的懸掛系統，在轉向及顛簸路段都算舒適，但避震當然就不及Premium和Model Y版本了。另外雖然沒有了雙層隔音玻璃，車廂寧靜度稍減，但亦不會大大增加噪音，個人認為可接受。如果追求抵買車價，不介意失去部分硬件的話，Model 3後輪驅動版都相當值得入手。