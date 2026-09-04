施耐德電氣GaN USB快速充電器系列 結合美學實用安全

65W三連接埠型號重量僅約150g，備有「沉醉金」和「星隕灰」兩種金屬感配色，而100W四連接埠型號則採用磨砂「曜石灰」配色，低調奢華。

施耐德電氣GaN USB快速充電器系列提供65W三連接埠及100W四連接埠兩款型號，以「能量流動」為美學設計，細緻紋理與簡潔線條，加上符合現代工業美學的圓角矩形設計，手感及美感俱佳。

現今世代每人至少一部智能手機、手提電腦、平板與智能手錶等裝置隨身，升級充電配件提升效率及安全性，絕對值得投資。充電配件不要隨便入手或買淘寶貨，施耐德電氣推出兩款全新GaN USB快速充電器，有品牌信譽保證用得安心。

氮化鎵可靠穩定

兩款插頭採用氮化鎵(GaN)技術，電能轉換率高達91%以上，有效大幅減少發熱並維持穩定功率輸出。65W型號配備兩個USB-C及1個USB-A，而100W型號更配備3個USB-C及1個USB-A，支援不同裝置同步極速充電。內置智能電源管理系統，支援PD 3.1及PPS快充協議，並通過Qualcomm Quick Charge 5認證，可以自動感測並動態分配各連接埠的輸出功率，確保每部裝置均能以最佳效率充電。

100W型號單頭可達100W速度，兩頭使用為65W+35W；65W型號兩頭使用則為45W+20W。實試充電僅有微溫，未有發燙情況，以iPhone 17 Pro Max進行快充，由0%充電至50%僅需約20分鐘，充電速度相當快。