Withings BodyScan 2 全球首款醫療級智能磅 可測量心血管健康與代謝年齡

來自法國的健康科技品牌Withings，推出獲2026 CES創新大獎的全新旗艦級健康檢測儀 BodyScan 2。這款被譽為「全球首款居家健康站」的家用設備，首度同步阻抗心臟圖與6導聯心電圖，將專業醫療級的心血管與代謝追蹤功能融入日常量測，足不出戶即可掌控個人長期健康趨勢。
Withings BodyScan 2配備可伸縮手柄，結合2合1觸控電極與互動式按鈕，搭配底盤共嵌入多達12個電極。透過光學、電學及生物電阻抗等技術，踏上磅可選每日測量或長壽測量模式，30秒可測量心臟、血管及細胞年齡；90秒即可進行全方位身體掃描及健康檢查。
60項健康數據
相較上一代，BodyScan 2新增超過20項關鍵生物指標，提供多達60多項健康數據分析，並非只有體重、體脂等基本數據。具備六大專屬測量能力，包括分區身體成份分析，利用超高頻800kHz BIS技術穿透細胞膜，區分四肢與內臟脂肪、骨骼肌分數及細胞內外液，並提供16區間體型分析，相當詳盡。
6導聯心電圖可透過胸腔阻抗與四肢血管變化，評估心臟年齡與血管年齡(脈波傳導速度)；同時支援心房顫動檢測捕捉心律異常風險，以及利用微弱電流刺激手腳汗腺的汗腺神經反應與血糖適應力監測；最後亦整合血氧飽和度量測，居家都可測量心血管與神經健康。
分析數據提供指引
全新長壽智慧系統與長壽分數功能，將複雜的生理指標轉化為直觀的數據。配合AI健康助手BodyPath，能分析體脂與肌肉變化趨勢以計算卡路里盈虧，並結合運動與飲食習慣提供個人化行動指引。
訂閱Withings+服務更能獲得心臟科醫生審閱心電圖服務，在家都可建立個人化的主動健康管理習慣。這款售價高達$4,688的高科技智能體脂磅，不止一般磅重這麼簡單。
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