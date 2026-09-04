Withings BodyScan 2 全球首款醫療級智能磅 可測量心血管健康與代謝年齡

來自法國的健康科技品牌Withings，推出獲2026 CES創新大獎的全新旗艦級健康檢測儀 BodyScan 2。這款被譽為「全球首款居家健康站」的家用設備，首度同步阻抗心臟圖與6導聯心電圖，將專業醫療級的心血管與代謝追蹤功能融入日常量測，足不出戶即可掌控個人長期健康趨勢。

Withings BodyScan 2配備可伸縮手柄，結合2合1觸控電極與互動式按鈕，搭配底盤共嵌入多達12個電極。透過光學、電學及生物電阻抗等技術，踏上磅可選每日測量或長壽測量模式，30秒可測量心臟、血管及細胞年齡；90秒即可進行全方位身體掃描及健康檢查。