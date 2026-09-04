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出版：2026-Sep-04 09:54
更新：2026-Sep-04 09:54

PlayStation State of Play重點一覽　必買《GTA 6》手掣、《FF7 Revelation》推出日公布

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PlayStation State of Play驚喜發布《GTA 6》限量版DualSense手掣。

PlayStation State of Play驚喜發布《GTA 6》限量版DualSense手掣。

Sony在網上舉行PlayStation State of Play網上發布會，罕見採取主場與「State of Play Japan」雙場接力連播，從第一方重磅續作動向、《GTA 6》限定版手掣、與LEGO合作的首代主機，到針對亞洲市場的日系RPG與恐怖冒險陣容，資訊量爆炸！

PS State of Play發布了兩款《GTA 6》主題限定版DualSense無線控制器。

PS State of Play發布了兩款《GTA 6》主題限定版DualSense無線控制器。

《GTA 6》限定版DualSense

Rockstar攜手PlayStation發布了《GTA 6》主題限定版DualSense無線控制器，將Vice City標誌性的霓虹色彩與街頭風格融入設計，刻上椰林樹影設計，提供黑白兩色，並配合《GTA VI》於11月19日發售前發起預購。

PS5《Final Fantasy VII Revelation》定於2027年4月8日推出。 PS5《FF7 Revelation》三部曲最終章公開了更多遊戲畫面。 PS5《FF7 Revelation》豪華版內容一覽。

《Final Fantasy VII Revelation》

作為重製版三部曲的最終章，Square Enix壓軸公佈《FF7 Revelation》將於2027年4月8日登上 PS5。發表會展示了廣闊的飛空艇地圖探索與高空跳傘等最新實機畫面，宣示這段傳奇冒險的終極落幕。

PS5《Until Dawn 2》為經典恐怖遊戲續集。 PS5《Until Dawn 2》同樣帶來高壓抉擇玩法。 PS5《Until Dawn 2》劇情令人期待。

《Until Dawn 2》

由Firesprite團隊接棒開發的經典互動恐怖續作《Until Dawn 2》首度曝光，確認將於2027年1月 28日登陸PS5，承襲前作著名的蝶翼效應與高壓抉擇玩法，為恐怖迷帶來更深層的心理恐懼。

PS5《Monster Hunter Wilds: Ascendance》加入不少新元素。 PS5《Monster Hunter Wilds: Ascendance》場景更加細緻。 PS5《Monster Hunter Wilds: Ascendance》有更多龍品種。

《Monster Hunter Wilds: Ascendance》

Capcom為《Monster Hunter Wilds》帶來大型擴充《Ascendance》的深度解析，展示全新浮空島地形、嶄新古龍種以及14種武器的系統升級，進一步拓展獵人們的狩獵舞台。

PS5《羊蹄山戰鬼》完全版全新劇情擴充包〈弦續關原〉。 PS5《羊蹄山戰鬼》完全版有境井仁回歸。 PS5《羊蹄山戰鬼》完全版帶來不少新內容。

《羊蹄山戰鬼》完全版

Sucker Punch Productions發表了《羊蹄山戰鬼》完全版最新預告片，宣布上集《對馬戰鬼》的主角主角境井仁以某種形式驚喜回歸，續寫對抗外敵與尋求救贖的壯烈篇章，再度提升玩家對這款武士動作大作的期盼。

PS5《Gran Turismo 7》「Spec IV」更新加入全新車款。 PS5《Gran Turismo 7》新模式。 PS5《Gran Turismo 7》將會新賽道秋之環道及SUGO運動樂園。

《GT 7》大型更新

Polyphony Digital宣告《Gran Turismo 7》將於今年內推出「Spec IV」雙階段大型免費更新，分於10月與12月上線，追加全新賽道、車種以及針對家庭體驗設計的全新模式。

LEGO聯乘PlayStation的積木模型造型細緻。 LEGO聯乘PlayStation套裝由1911塊顆粒砌成。 LEGO聯乘PlayStation套裝有彩蛋！

LEGO PlayStation套裝

為紀念PlayStation登場30周年，Sony與LEGO跨界合作推出LEGO聯乘PlayStation的積木模型。作品高度原汁原味重現初代PS1主機，共有1911塊顆粒接近1:1比例製作，內部更隱藏了《Gran Turismo》與《捉馬騮》的微型場景彩蛋，將於10月1日起上架，粉絲要有！

PS5《Metro 2039》故事設定在莫斯科。 PS5《Maneater 2》鯊魚在主題水上樂園獵殺。 PS5《Rhapsody in Scarlet》為Konami最新魔幻動作遊戲。

其他注目遊戲一覽

末日生存系列新作《Metro 2039》公開首支PS5 Pro實機運算預告片，展現極致的光影追蹤與動態光照效果，並宣布將於2027年2月4日上市。惡搞風格的大肆破壞動作遊戲續作《Maneater 2》，玩家將前往海神王國展開更狂野的海洋獵殺，預計於2027年推出。由Konami開發的全新動作遊戲《Rhapsody in Scarlet》，結合1920年代紐約的真實歷史氛圍與魔法、幻獸等奇幻要素，推出日未定。

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