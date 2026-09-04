PlayStation State of Play重點一覽　必買《GTA 6》手掣、《FF7 Revelation》推出日公布

PlayStation State of Play驚喜發布《GTA 6》限量版DualSense手掣。

Sony在網上舉行PlayStation State of Play網上發布會，罕見採取主場與「State of Play Japan」雙場接力連播，從第一方重磅續作動向、《GTA 6》限定版手掣、與LEGO合作的首代主機，到針對亞洲市場的日系RPG與恐怖冒險陣容，資訊量爆炸！

PS State of Play發布了兩款《GTA 6》主題限定版DualSense無線控制器。

《GTA 6》限定版DualSense Rockstar攜手PlayStation發布了《GTA 6》主題限定版DualSense無線控制器，將Vice City標誌性的霓虹色彩與街頭風格融入設計，刻上椰林樹影設計，提供黑白兩色，並配合《GTA VI》於11月19日發售前發起預購。

《Final Fantasy VII Revelation》 作為重製版三部曲的最終章，Square Enix壓軸公佈《FF7 Revelation》將於2027年4月8日登上 PS5。發表會展示了廣闊的飛空艇地圖探索與高空跳傘等最新實機畫面，宣示這段傳奇冒險的終極落幕。

《Until Dawn 2》 由Firesprite團隊接棒開發的經典互動恐怖續作《Until Dawn 2》首度曝光，確認將於2027年1月 28日登陸PS5，承襲前作著名的蝶翼效應與高壓抉擇玩法，為恐怖迷帶來更深層的心理恐懼。

《Monster Hunter Wilds: Ascendance》 Capcom為《Monster Hunter Wilds》帶來大型擴充《Ascendance》的深度解析，展示全新浮空島地形、嶄新古龍種以及14種武器的系統升級，進一步拓展獵人們的狩獵舞台。

《羊蹄山戰鬼》完全版 Sucker Punch Productions發表了《羊蹄山戰鬼》完全版最新預告片，宣布上集《對馬戰鬼》的主角主角境井仁以某種形式驚喜回歸，續寫對抗外敵與尋求救贖的壯烈篇章，再度提升玩家對這款武士動作大作的期盼。

《GT 7》大型更新 Polyphony Digital宣告《Gran Turismo 7》將於今年內推出「Spec IV」雙階段大型免費更新，分於10月與12月上線，追加全新賽道、車種以及針對家庭體驗設計的全新模式。

LEGO PlayStation套裝 為紀念PlayStation登場30周年，Sony與LEGO跨界合作推出LEGO聯乘PlayStation的積木模型。作品高度原汁原味重現初代PS1主機，共有1911塊顆粒接近1:1比例製作，內部更隱藏了《Gran Turismo》與《捉馬騮》的微型場景彩蛋，將於10月1日起上架，粉絲要有！