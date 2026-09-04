Tesla Cybercab美國正式開放公眾乘坐！　Robotaxi車型無軚盤油門（有片）

Cybercab是特斯拉首款完全取消手動控制的車款，車廂內既無方向盤亦無踏板，完全依賴Tesla Full Self-Driving (FSD) 車隊系統運作。發布會現場的出席者已即時體驗首批載客服務，可以在 奧斯汀城市內特定範圍內隨時叫車前往目的地。電動車採用前置單馬達前輪驅動，更是Tesla首款前驅車型，具備219匹最大馬力（163 kW），配備約48 kWh電池，實驗室測試續航里程超過670km。

車廂奢華體驗

作為一款完全自動駕駛的車輛，Cybercab駕駛艙除了座位調節、中控螢幕及空調控制外，再無其他手動駕駛配備，Tesla CEO馬斯克指出，Cybercab的概念就像是一個「裝有輪子的舒適起居室」，更配備Starlink V5衛星連線，能為乘客提供4K直播串流、遊戲及其他娛樂體驗。馬斯克亦強調，Cybercab是「為了最高效的自動駕駛營運而設計與製造」。

準備大規模量產

Tesla目前正在持續推動自動駕駛技術，並計劃在未來數月內開始向公眾銷售Cybercab。公司已於官網上線公眾意向登記表格，吸引不少有興趣的買家，希望購入Cybercab車隊作為個人網約車副業。此外，Tesla亦宣佈自推行無人駕駛服務以來，累計無人監管自動駕駛里程已突破100萬英里，標誌著其Robotaxi網絡邁向全新里程碑。