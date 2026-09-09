AI時代下　中小企為何更容易成為網絡攻擊目標？

在AI迅速普及的今天，企業得以運用嶄新科技提升營運效率及創新能力。然而，AI在帶來發展機遇的同時，亦正改變網絡攻擊的模式，使攻擊變得更快速、更精準及更自動化。過去黑客可能需要花費數天甚至數星期進行目標偵察及漏洞分析，現時卻可利用AI於短時間內完成目標識別、漏洞掃描，甚至自動生成攻擊程式，大幅提升攻擊效率。 網站作為企業的重要數碼門面，不僅承載品牌形象，更涉及客戶資料及業務運作。一旦遭受網絡攻擊，除了可能導致資料外洩、服務中斷及營運受阻外，更可能對企業聲譽及客戶信任造成長遠影響。

隨著AI技術被廣泛應用於網絡攻擊，黑客已毋須花費大量時間尋找特定目標，而是能夠透過自動化工具全天候掃描互聯網上的潛在漏洞。因此，企業是否成為攻擊目標，往往並非取決於規模大小，而是取決於網站是否存在可被利用的安全弱點。 正因如此，即使是規模較小的企業，亦有可能成為網絡攻擊的目標。許多網絡安全風險均源於一些看似基本的問題，例如過時系統、未更新的外掛程式、錯誤的安全設定或使用強度不足的密碼等。這些細微漏洞往往成為黑客入侵系統的切入點，進而引發資料外洩、惡意程式植入，甚至勒索軟件攻擊等嚴重事故。

建立數碼信任 從主動防禦開始 面對日益複雜的AI網絡威脅，企業必須建立主動防禦機制，由過往的「事故應變」思維轉向「預防為先」的風險管理模式。HKIRC一直致力協助企業提升網絡防護水平，並與個人資料私隱專員公署攜手合作，協助機構及早識別網站安全漏洞，以及偵測錯誤公開的個人資料情況，從而降低資料外洩風險，提升整體數碼安全水平。 在 AI 時代，網絡安全已成為企業可持續發展的重要基石。透過持續風險管理、及早修補漏洞及建立主動防禦文化，企業能有效提升數碼韌性，增強客戶信任及市場競爭力。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁 黃家偉工程師, MH

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