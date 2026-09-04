小米POCO F9 Series旗艦電競手機登場　Bose喇叭加持＋首推夜光機背！

小米POCO F9 Series即日起發售，旗艦級配置$5499起。

POCO F系列向來以強悍性能與超高性價比著稱，全新高端旗艦POCO F9 Series正式登場，帶來 POCO F9 Ultra及POCO F9 Pro兩款機型，除了搭載最新旗艦處理器及專屬影像晶片外，更全方位升級了螢幕、影像及電量表現。同時POCO亦繼續與音響巨頭Bose聯合調音合作，並邀請本土歌手趙展彤（VAL CHO）打造宣傳曲《ULTRA POWER》，以「聲、色、畫」全方位打入影音及電競迷市場。

頂級視聽享受 視覺與音效體驗是POCO F9 Series一大亮點，機身採用185Hz刷新率的POCO HyperRGB AMOLED屏幕， Ultra版及Pro版分別為6.9吋及6.59吋，全球首發M11發光材料，提供最高4500 nits峰值亮度，播放HDR內容時部分更推高達10000nits，同時通過TÜV萊茵四重護眼認證及Xiaomi Vision Care。 音效上繼續與Bose合作調音，今代F9 Ultra帶來更大的1620獨立重低音單元，配備雙對稱1115D專業級立體聲揚聲器，打造出2.1聲道效果，機背更加入了動態光效，可隨音樂節奏律動。F9 Pro則配備雙對稱1115F超線性立體聲揚聲器及密封式音腔設計。Sound by Bose技術有Dynamic與Balanced兩種聲學模式，兼有獨家遊戲音效，提升腳步聲、槍聲等關鍵聲音，令玩家更加投入，實試聽歌、打機及播放音效更加震撼有力。

最強電競效能 效能核心方面，POCO F9 Pro率先搭載採用首發3nm製程的Snapdragon 8 Elite Gen 5 V系列處理器，結合第三代Qualcomm Oryon CPU，時脈高達4.6GHz，無論是在多工處理還是執行大型遊戲時都能提供頂級的運算實力。旗艦POCO F9 Ultra則搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，於安兔兔測試中取得4165108分數，為POCO智能手機歷來最高紀錄。 兩款機身內置了全新的3D IceLoop冷卻系統，配合高達26000mm²的散熱面積，能有效為晶片降溫。配合專屬的VisionBoost D8圖像晶片與狂暴引擎，不僅支援AI超高解析度渲染，更突破性地帶來高達185FPS的動態插幀遊戲體驗，大幅減少掉幀與窒機，實現流暢度極高的遊戲畫面。

影像與電量規格亦打破限制，POCO F9 Pro首度引進2億像素OIS超高畫質主鏡頭，搭配5000萬像素浮動長焦鏡頭與8MP超廣角鏡頭，支援最高2.5倍光學變焦與10cm微距拍攝；Ultra機型亦有二億主鏡，配備旗艦級5倍潛望式長焦鏡頭，超廣角更升級5000萬像素，前置鏡頭兩機均為3200萬像素前置鏡頭。 續航方面，Pro版採用了6330mAh矽碳負極大容量電池，支援100W有線HyperCharge極速快充，同時也是F Pro系列中首款引進50W無線快充的機型，更支援雙向逆向充電；Ultra版更有8050mAh電量。機身IP68級別防塵防水，Pro版獨有極光綠夜光背蓋設計，更可使用陽光或雷射筆自行創作專屬夜光圖案。