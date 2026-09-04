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科技
出版：2026-Sep-04 14:00
更新：2026-Sep-04 14:00

小米POCO F9 Series旗艦電競手機登場　Bose喇叭加持＋首推夜光機背！

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小米POCO F9 Series即日起發售，旗艦級配置$5499起。

小米POCO F9 Series即日起發售，旗艦級配置$5499起。

POCO F系列向來以強悍性能與超高性價比著稱，全新高端旗艦POCO F9 Series正式登場，帶來 POCO F9 Ultra及POCO F9 Pro兩款機型，除了搭載最新旗艦處理器及專屬影像晶片外，更全方位升級了螢幕、影像及電量表現。同時POCO亦繼續與音響巨頭Bose聯合調音合作，並邀請本土歌手趙展彤（VAL CHO）打造宣傳曲《ULTRA POWER》，以「聲、色、畫」全方位打入影音及電競迷市場。

小米POCO F9 Series帶來POCO F9 Ultra及POCO F9 Pro兩款機型。 小米POCO F9 Pro有3款配色。 小米POCO F9 Ultra有深紅及黑色。 小米POCO F9 Ultra揚聲器設有光環效果。 小米POCO F9 Series的Sound by Bose有兩款音效設定。 小米POCO F9 Ultra屏幕可視角度高。

頂級視聽享受

視覺與音效體驗是POCO F9 Series一大亮點，機身採用185Hz刷新率的POCO HyperRGB AMOLED屏幕， Ultra版及Pro版分別為6.9吋及6.59吋，全球首發M11發光材料，提供最高4500 nits峰值亮度，播放HDR內容時部分更推高達10000nits，同時通過TÜV萊茵四重護眼認證及Xiaomi Vision Care。

音效上繼續與Bose合作調音，今代F9 Ultra帶來更大的1620獨立重低音單元，配備雙對稱1115D專業級立體聲揚聲器，打造出2.1聲道效果，機背更加入了動態光效，可隨音樂節奏律動。F9 Pro則配備雙對稱1115F超線性立體聲揚聲器及密封式音腔設計。Sound by Bose技術有Dynamic與Balanced兩種聲學模式，兼有獨家遊戲音效，提升腳步聲、槍聲等關鍵聲音，令玩家更加投入，實試聽歌、打機及播放音效更加震撼有力。

小米POCO F9 Series獨有的狂暴遊戲模式。 小米POCO F9 Series最高可達185Hz，玩FPS極流暢。 小米POCO F9 Pro獨有夜光機背。 小米POCO F9 Ultra配備2億主鏡及50MP長焦及廣角鏡頭。

最強電競效能

效能核心方面，POCO F9 Pro率先搭載採用首發3nm製程的Snapdragon 8 Elite Gen 5 V系列處理器，結合第三代Qualcomm Oryon CPU，時脈高達4.6GHz，無論是在多工處理還是執行大型遊戲時都能提供頂級的運算實力。旗艦POCO F9 Ultra則搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，於安兔兔測試中取得4165108分數，為POCO智能手機歷來最高紀錄。

兩款機身內置了全新的3D IceLoop冷卻系統，配合高達26000mm²的散熱面積，能有效為晶片降溫。配合專屬的VisionBoost D8圖像晶片與狂暴引擎，不僅支援AI超高解析度渲染，更突破性地帶來高達185FPS的動態插幀遊戲體驗，大幅減少掉幀與窒機，實現流暢度極高的遊戲畫面。

影像與電量規格亦打破限制，POCO F9 Pro首度引進2億像素OIS超高畫質主鏡頭，搭配5000萬像素浮動長焦鏡頭與8MP超廣角鏡頭，支援最高2.5倍光學變焦與10cm微距拍攝；Ultra機型亦有二億主鏡，配備旗艦級5倍潛望式長焦鏡頭，超廣角更升級5000萬像素，前置鏡頭兩機均為3200萬像素前置鏡頭。

續航方面，Pro版採用了6330mAh矽碳負極大容量電池，支援100W有線HyperCharge極速快充，同時也是F Pro系列中首款引進50W無線快充的機型，更支援雙向逆向充電；Ultra版更有8050mAh電量。機身IP68級別防塵防水，Pro版獨有極光綠夜光背蓋設計，更可使用陽光或雷射筆自行創作專屬夜光圖案。

小米POCO F9 Series全線機型一覽。 小米POCO F9 Ultra重點規格一覽。 小米POCO F9 Pro重點規格一覽。

售價及早鳥優惠一覽

POCO F9 Series現已正式發售，於9月19日前購買F9 Ultra 16GB+1TB可享最高$1000早鳥折扣、其他兩款減$300；F9 Pro兩款機型減$200，並加送REDMI Watch 6 Lite手錶或REDMI Neo耳機二選一。另包12個月保養及6個月碎屏保障服務、YouTube Premium 3個月、Google AI Pro 3個月、Spotify Premium 4個月免費服務及半價加購Xiaomi Care服務。

POCO F9 Ultra（黑色及深紅色）

12GB+256GB $5799
16GB+512GB $6299
16GB+1TB $7999（官網獨家發售）

POCO F9 Pro（黑色、白色、流螢追光）
12GB+256GB $4999
12GB+512GB $5499

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