OPPO Find X10 Pro Max拍攝大升級　配天璣9600 Pro

近期備受矚目的旗艦手機OPPO Find X10 Pro Max外觀效果圖正式流出！新機預計將於本月在中國內地發表，最大亮點莫過於其史無前例的2億像素三鏡頭組合，以及內建驚人8,000mAh超大電池。配合即將發布的MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，無論是影像拍攝實力還是續航表現都迎來史詩級升級，規格備受矚目！
視覺體驗極致流暢
外觀設計上，最新流出的效果圖顯示Find X10 Pro Max採用了重新設計的超大橫向相機模組，橫跨機背上半部，設計風格略帶iPhone 17 Pro的影子。相機島內設有方形子模組收納三枚鏡頭，外圍則配有LED閃光燈及標誌性的Hasselblad品牌字樣。
機身預計提供藍、白兩色選擇，其中白色版本借鑒了上代Find X9 Ultra的素皮紋理設計，帶來獨特且高級的握持手感。螢幕方面，新機預計搭載6.78吋2K LTPO OLED面板，支援高達144Hz更新率，視覺體驗極致流暢。
預估起步價約7,499
核心硬件絕對是今代焦點所在。Find X10 Pro Max將首發搭載MediaTek採用2nm製程的Dimensity 9600 Pro晶片，效能表現毋庸置疑。其鏡頭組合更迎來重大突破，機背配備三枚2億像素感光元件，全面覆蓋主鏡頭（傳聞為1/1.3吋Samsung ISOCELL HPC）、超廣角及潛望長焦鏡頭，同時加入一枚300萬像素多光譜感測器以精準還原色彩。前置則為5,000萬像素自動對焦自拍鏡頭。續航表現上，機身內建高達8,000 mAh超大容量電池，完美解決旗艦機高強度使用下的電量焦慮。
發售資訊方面，OPPO Find X10 Pro Max預計將於9月17日連同全新ColorOS 17系統在中國市場正式發布。目前官方尚未公布確切定價，但參考上一代的開賣價，外界預估起步價約維持在7,499人民幣（折合約8,200港元）。
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