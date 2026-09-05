OPPO Find X10 Pro Max拍攝大升級　配天璣9600 Pro

近期備受矚目的旗艦手機OPPO Find X10 Pro Max外觀效果圖正式流出！新機預計將於本月在中國內地發表，最大亮點莫過於其史無前例的2億像素三鏡頭組合，以及內建驚人8,000mAh超大電池。配合即將發布的MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，無論是影像拍攝實力還是續航表現都迎來史詩級升級，規格備受矚目！

視覺體驗極致流暢

外觀設計上，最新流出的效果圖顯示Find X10 Pro Max採用了重新設計的超大橫向相機模組，橫跨機背上半部，設計風格略帶iPhone 17 Pro的影子。相機島內設有方形子模組收納三枚鏡頭，外圍則配有LED閃光燈及標誌性的Hasselblad品牌字樣。