豐澤開倉荃灣特賣場直擊　家電優惠$84榨汁機、$1000洗衣機即睇筍貨！（多圖）

豐澤荃灣特賣場9月進行家電開倉，雖然今次沒有手機電腦等數碼產品，不過都有大量實用大小家電及廚電，以陳列價優惠可供選購。面而且今次不用抽籤，亦不限易賞錢會員及不用登記，開放給大眾入場掃貨。

雪櫃洗衣機為主

這次家電開倉主要有豐澤自家品牌產品，亦有其他其他大品牌如Tefal、Panasonic、Samsung等，由大型家電包括雪櫃、冷氣機，至小廚電如電飯煲、氣炸鍋、榨汁機等都有。不過留意跟以往一樣以陳列品為主，外觀及狀態參差，購買前要看清楚。

當中以雪櫃款式最多，各種尺寸都有，售價最平由起。洗衣機亦有多個型號，有大眼仔、揭頂式以及不同容量，適合不同家居使用。冷氣機亦抵買，最平千多元就有交易，但以窗口機為主；電視方面則有幾部Samsung可選，由24吋至75吋都有。