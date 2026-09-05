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出版：2026-Sep-05 12:55
更新：2026-Sep-05 12:55

豐澤開倉荃灣特賣場直擊　家電優惠$84榨汁機、$1000洗衣機即睇筍貨！（多圖）

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豐澤開倉荃灣特賣場今次以家電用品為主。

豐澤開倉荃灣特賣場今次以家電用品為主。

豐澤荃灣特賣場9月進行家電開倉，雖然今次沒有手機電腦等數碼產品，不過都有大量實用大小家電及廚電，以陳列價優惠可供選購。面而且今次不用抽籤，亦不限易賞錢會員及不用登記，開放給大眾入場掃貨。

豐澤開倉｜兩門雪櫃最平$1300起。 豐澤開倉｜多款雪櫃特價發售。 豐澤開倉｜雪櫃有不同型號及尺寸可選。 豐澤開倉｜洗衣機最平$1000起。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜減價洗衣機一覽。 豐澤開倉｜多款窗口式冷氣機特價發售。 豐澤開倉｜Samsung電視機減幅多。 豐澤開倉｜Samsung電視32至75吋都有。

雪櫃洗衣機為主

這次家電開倉主要有豐澤自家品牌產品，亦有其他其他大品牌如Tefal、Panasonic、Samsung等，由大型家電包括雪櫃、冷氣機，至小廚電如電飯煲、氣炸鍋、榨汁機等都有。不過留意跟以往一樣以陳列品為主，外觀及狀態參差，購買前要看清楚。

當中以雪櫃款式最多，各種尺寸都有，售價最平由起。洗衣機亦有多個型號，有大眼仔、揭頂式以及不同容量，適合不同家居使用。冷氣機亦抵買，最平千多元就有交易，但以窗口機為主；電視方面則有幾部Samsung可選，由24吋至75吋都有。

豐澤開倉｜廚電及小型家電幾百元有交易。 豐澤開倉｜Philips榨汁機$84。 豐澤開倉｜Tefal烤爐$280。 豐澤開倉｜Tefal多用途煮食電爐$180。 豐澤開倉｜小米氣炸鍋$300起。 豐澤開倉｜Philips氣炸鍋$320。 豐澤開倉｜Panasonic電飯煲$260。 豐澤開倉｜Toshiba日本製電飯煲$700。 豐澤開倉｜Delonghi多士爐$470。 豐澤開倉｜Bruno電爐$390起。 豐澤開倉｜小米空氣清新機$190。 豐澤開倉｜Fortress抽濕機$1600。 豐澤開倉｜Fortress直立式吸塵機$400。 豐澤開倉｜數款風扇及熱水壺。 豐澤開倉｜Dyson美髮器$1500。 豐澤開倉｜部分產品較為新淨。

多款減價廚電

其他小型家電以廚電為主，價錢都相當吸引，例如最抵買有Philips榨汁機，只售$84；Tefal焗爐只售$180起、氣炸鍋都只需$280起。Panasonic電飯煲$260，亦有少量日本製的Toshiba電飯煲，售價約$700。另有少量吸塵機、電熱水壺、抽濕機等貨品，但選擇就不算很多。如有心水電器要入手，不妨先到特賣場睇睇。

豐澤荃灣特賣場
地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
特賣場時間： 2026年9月5至9月11日，12nn至8pm（共4個時段）

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