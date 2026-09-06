Google Pixel Tablet 將可使用Quick Share與iPhone互傳檔案

Google Pixel Tablet 將可使用Quick Share與iPhone互傳

Google 3年前平板電腦迎來突發升級！外媒報導 2023 年發布的 Pixel Tablet（運行 Android 17）現已可透過 Quick Share 與 iPhone 跨陣營互傳檔案，屬平板裝置首例。此功能屬 Google 服務端更新，香港版 Pixel 裝置料將陸續受惠，進一步打通 Android 與 iOS 之間的傳檔壁壘。 Google 舊款平板電腦迎來意外驚喜！近日有外國用家發現，於 2023 年發佈並運行 Android 17 的 Pixel Tablet，已悄悄加入透過 Quick Share 與 Apple iPhone 跨陣營互傳檔案的功能，成為首款支援此功能的平板電腦。這意味著 Android 與 iOS 之間的傳檔障礙進一步打破，生態圈實用性大幅提升。

Quick Share 助打破Android 與 iOS障礙 據外媒 Android Authority 報道，用家 Joe Lenington 於 X 分享截圖，顯示 Pixel Tablet 上已出現向 Apple 裝置傳檔的 Quick Share 介面，相關功能料為近日靜悄悄推送。雖然目前 Google 官方的 Quick Share with iPhone FAQ 頁面未正式更新列出 Pixel Tablet，但頁面底部小字已註明支援 mobile devices and tablets，反映跨系統傳檔功能正在加速拓展至大螢幕裝置。 現時 Quick Share 直傳 iPhone 功能已覆蓋 Pixel 8a 或更新型號手機、Samsung Galaxy S24 系列起與 Galaxy Z Fold 6 之後的摺機，以及 OPPO、HONOR、vivo 和 OnePlus 部分指定機型。今次 Pixel Tablet 獲更新不僅標誌著平板產品首度加入，亦代表舊款硬體同樣能獲得相關升級；至於能否反向接收 iPhone AirDrop 檔案，則仍有待進一步實測證實。