OPPO Find X10 規格亮相 邊框不足1mm 主鏡頭升級至2億像素

OPPO 旗下旗艦 Find X10 系列再有新料流出！據內地博主最新爆料，OPPO Find X10 標準版預計將於本月正式發布。今代新機在螢幕視覺與影像領域迎來重磅升級，不僅首發邊框不到 1mm 的 OPPO 史上最窄四等邊直屏，更一口氣內建 2 億像素主鏡與 2 億像素長焦鏡頭組合。

OPPO Find X10 最新規格曝光！新手機將搭載與天馬聯合研發的極窄四等邊直屏，採用 LIPO 封裝工藝將邊框壓縮至 1mm 以下。影像更升級至 2 億像素主鏡配 2 億像素長焦，結合獨家丹霞原彩鏡頭，預計本月正式發布！

外觀設計方面，Find X10 將提供藍、橙、鈦三款配色。機身正面採用由 OPPO 與天馬聯合研發的全新直屏，引進新一代 LIPO 封裝工藝——以高分子液態材料低壓注入並包覆排線區域，直接取消緩衝區。螢幕規格擁有 95% BT.2020 超廣色域，色準 ΔE 低於 0.6，亮度與色度均一性提升，解決低亮度發花問題；配合新一代明眸護眼屏技術，降低藍光。

影像系統是 Find X10 的另一大核心賣點。新機搭載2 億像素主攝與 2 億像素長焦鏡頭，並加入全新丹霞原彩鏡頭。該鏡頭支援獨立色溫計算與色彩還原，確保在複雜光線環境下仍能拍出真實清透的人物膚色。

傳9月正式發布

OPPO Find X10 標準版預計將於本月內正式發布，屆時將同步公布具體上市排程與價錢等資訊。詳細香港版發售詳情，可繼續留意後續報道。

Mobile Magazine 短評： 標準版賣螢幕、大杯賣影像，同早前 Pro Max 效果圖合拼睇，Find X10 全系定位已經好完整，本月發佈會兩部一齊睇！'