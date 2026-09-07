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科技
出版：2026-Sep-07 11:25
更新：2026-Sep-07 11:25

Tesla Cybercab全自動無人駕駛的士現身香港！　巡迴3星期邊度有得睇？

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Tesla Cybercab於9月9日起在香港巡迴展出。

Tesla Cybercab於9月9日起在香港巡迴展出。

Tesla專門為無人駕駛網約車市場打造的Cybercab已經在美國德州奧斯汀的指定區域正式投入載客營運。這款具有里程碑意義的Robotaxi已正式編入Tesla的自動駕駛的士車隊中，當地民眾可透過專屬的Robotaxi App預約叫車。Cybercab現正進行亞洲巡迴路演，首站更來到香港，將於9月9日與公眾見面。

Tesla Cybercab全車科幻感十足。 Tesla Cybercab採用蝶翼式鷗翼車門設計。 Tesla Cybercab車尾線條似足Cybertruck。 Tesla Cybercab車尾上印上標誌。 Tesla Cybercab擁有約572公升的寬敞後行李廂。 Tesla Cybercab中控台只有一個屏幕。 Tesla Cybercab車門投影Cybercab標誌在地上。 Tesla Cybercab為兩座位設計。 Tesla Cybercab腳位充足。 Tesla Cybercab配備品牌最大21吋屏幕。 Tesla Cybercab充電位在車尾位置。 Tesla Cybercab窗側設有按鍵。 Tesla Cybercab車門設有一個開門鍵。 Tesla Cybercab將會於各商場展出。

9月9日起正式展出

傳媒率先觀賞這部劃時代無人電動車，全金色的Cybercab外觀結合Cybertruck及Model Y，車側及車尾印上Cybercab，整車採用雙座長椅佈局與蝶翼式鷗翼車門設計，相當科幻。車內徹底取消傳統軚盤、電門及煞車踏板和後視鏡，，坐入內座椅相當舒適，而且腳位超充足。中控台中央設有21吋屏幕，為Tesla車系中最大面板，全車連接Starlink，可以使用屏幕享受娛樂體驗，甚至有網民直接將手掣插入屏幕打機。

Cybercab搭載48kWh的鋰電池組與219匹馬力的前置電動馬達，1412公斤超輕量化車重和低於0.20的超低風阻係數，實際道路預估續航里程可達約466公里，百公里能耗僅約10.2度電。乘客上車後只需透過車內的大型觸控螢幕點擊「Start Ride」即可啟動行程，體驗完全由FSD完全自動駕駛系統操控的無人接載服務。車子配搭革命性的「無箱製造」工藝以及一體成型的金色塑料車身面板，令其目標製造成本與售價得以控制在3萬美元以內，成為極具競爭力的未來出行工具。

Tesla Cybercab巡迴香港站於9月9日於圓方登場，並將在太古廣場、AIRSIDE輪流展出，屆時開放給公眾參觀，惟不能上車試坐。

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