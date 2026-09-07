Tesla Cybercab全自動無人駕駛的士現身香港！　巡迴3星期邊度有得睇？

Tesla專門為無人駕駛網約車市場打造的Cybercab已經在美國德州奧斯汀的指定區域正式投入載客營運。這款具有里程碑意義的Robotaxi已正式編入Tesla的自動駕駛的士車隊中，當地民眾可透過專屬的Robotaxi App預約叫車。Cybercab現正進行亞洲巡迴路演，首站更來到香港，將於9月9日與公眾見面。

9月9日起正式展出

傳媒率先觀賞這部劃時代無人電動車，全金色的Cybercab外觀結合Cybertruck及Model Y，車側及車尾印上Cybercab，整車採用雙座長椅佈局與蝶翼式鷗翼車門設計，相當科幻。車內徹底取消傳統軚盤、電門及煞車踏板和後視鏡，，坐入內座椅相當舒適，而且腳位超充足。中控台中央設有21吋屏幕，為Tesla車系中最大面板，全車連接Starlink，可以使用屏幕享受娛樂體驗，甚至有網民直接將手掣插入屏幕打機。

Cybercab搭載48kWh的鋰電池組與219匹馬力的前置電動馬達，1412公斤超輕量化車重和低於0.20的超低風阻係數，實際道路預估續航里程可達約466公里，百公里能耗僅約10.2度電。乘客上車後只需透過車內的大型觸控螢幕點擊「Start Ride」即可啟動行程，體驗完全由FSD完全自動駕駛系統操控的無人接載服務。車子配搭革命性的「無箱製造」工藝以及一體成型的金色塑料車身面板，令其目標製造成本與售價得以控制在3萬美元以內，成為極具競爭力的未來出行工具。