Motorola Edge 70 Neo 規格流出 傳內置Android 17及2億像素主鏡頭

Motorola 於 IFA 2026 驚喜確認未發布手機 Motorola Edge 70 Neo，預計未來數月率先登陸印度市場！雖然詳細規格仍保密，但消息指Edge 70 Neo有望成為品牌首部預載 Android 17 的手機。加上早前流出的效果圖暗示或搭載 2 億像素主鏡頭，這款主打 6.3 吋緊湊機身的新機規格備受矚目。

6.3 吋螢幕 夜拍能力大增

外觀設計方面，參考歷代 Neo 系列的產品定位，Motorola Edge 70 Neo 預計會繼續主打輕薄與單手操作體驗，大機率搭載約 6.3 吋的緊湊螢幕，提供視覺升級與握持手感。早前網上曾流出疑似 Edge 70 Neo 的效果圖，曝光了四款鮮艷吸睛的機身配色，延續品牌一貫的潮流美學。不過外媒 Gizmochina 提醒，該批效果圖的設計細節與早已發布的 Edge 70 Plus 高度吻合，因此這是否 Neo 本尊的最終面貌，仍有待官方進一步證實，大家在參考時需多加留神。