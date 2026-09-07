Motorola Edge 70 Neo 規格流出 傳內置Android 17及2億像素主鏡頭

Motorola 於 IFA 2026 驚喜確認未發布手機 Motorola Edge 70 Neo，預計未來數月率先登陸印度市場！雖然詳細規格仍保密，但消息指Edge 70 Neo有望成為品牌首部預載 Android 17 的手機。加上早前流出的效果圖暗示或搭載 2 億像素主鏡頭，這款主打 6.3 吋緊湊機身的新機規格備受矚目。
6.3 吋螢幕 夜拍能力大增
外觀設計方面，參考歷代 Neo 系列的產品定位，Motorola Edge 70 Neo 預計會繼續主打輕薄與單手操作體驗，大機率搭載約 6.3 吋的緊湊螢幕，提供視覺升級與握持手感。早前網上曾流出疑似 Edge 70 Neo 的效果圖，曝光了四款鮮艷吸睛的機身配色，延續品牌一貫的潮流美學。不過外媒 Gizmochina 提醒，該批效果圖的設計細節與早已發布的 Edge 70 Plus 高度吻合，因此這是否 Neo 本尊的最終面貌，仍有待官方進一步證實，大家在參考時需多加留神。
硬體規格與功能方面，最令人驚喜的是系統升級。早於8月已有報道指 Motorola 正為一款名為 Edge 70 Neo 的手機展開 Android 17 Beta 測試，意味著它極大機會成為 Motorola 首部出廠即內建 Android 17 作業系統的手機。至於拍攝效能，流出消息指出機背可能搭載高達 2 億像素的主鏡頭，若屬實將大幅提升夜拍與高解像度影像的解析力。雖然目前 SoC、RAM 及電池容量等核心硬體尚未完整曝光，但按系列慣例，預計會配備效能均衡的處理器及支援快充技術，以確保日常使用的續航表現。
價錢暫時保密
目前 Motorola 僅確認 Edge 70 Neo 將於未來幾個月內率先於印度市場發布及開賣。由於官方目前對確切上市排程與定價保密，基於現時規格資訊近乎零，暫時只能當作初步預告處理，待後續獲得印度相關機構認證或有第二輪更詳盡的規格流出。
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