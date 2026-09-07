電動車｜Carro開設電動新車旗艦展廳　JMEV純電新車全線亮相

亞太區汽車電商及移動出行平台Carro，在香港本來專注二手車平台，近日拓展業務至電動新車，於土瓜灣寶馬大廈開設電動新車旗艦展廳，一站式展示OMODA&JAECOO、上汽通用五菱、JMEV全新純電系列及全新品牌埃尚，為個人及企業客戶提供一站式電動出行支援。

打造一站式體驗

展廳重點展出多個品牌的電動車，並開放試駕3款JMEV全新純電車型。EVEASY ELIGHT電動轎跑搭載56.31kWh電池，NEDC續航里程達500km，並支援30分鐘快充由30％充至80％。EVEASY EWIND則是純電SUV，電池容量為70.38kWh，CLTC續航力達610km，具備L2級智能駕駛輔助系統。EVEASY EV3則是專為都市出行的的掀背車，搭載30.324kWh電池，CLTC續航里程為為330km。Carro為JMEV的香港分銷商，負責品牌在港的銷售及售後服務。

OMODA&JAECOO亦有全線車型包括OMODA E5、JAECOO J5、JAECOO J6及JAECOO J7等；另外全新品牌埃尚的純電七人車，具備高達460公里（CLTC）及雙電門設計，即將正式展出。現場更展示上汽通用五菱為香港網約車市場量身打造的專屬電動方案，引入500部Darion EV純電七人車，意向價為$298050起，只限專屬企業、網約車及公司訂購。