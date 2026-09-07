Google國泰合作推航跡雲研究 結合營運數據及AI技術應對氣候影響

Google與國泰航空宣布合作，推行有關航跡雲（Contrails）的研究，結合航空營運數據與Al技術，全面了解航空業及航跡雲對氣候的影響。國泰航空是Google在亞太區的首個商業航空公司夥伴，在實際營運中試驗人工智能軀動的航跡雲應對方案，亦是全球首家於超長途航班試行這項新技術的航空公司。

航跡雲可避免形成 「航跡雲」是飛機在飛越高空寒冷且潮濕的大氣層時形成的白色尾跡，持續存在的航跡雲可能佔航空業整體氣候影響約三分之一。就今次研究，雙方已展開飛行試驗，評估應對航跡雲的措施在國泰航空全球航線網絡中的可行性及潛在限制。 現時亞太地區的相關科學研究相對較少，這次合作將為全球航跡雲研究提供寶貴數據，並且進一步加深航空業界對亞太地區空域航跡雲的形成及應對措施的了解，減緩航跡雲所帶來的影響，同時評估相關措施於商業航空大規模應用的可行性。

結合航班數據及AI模型 國泰航空與Google將利用實際航班測試所獲取的數據支持航跡雲AI應對方案的研究，實際應用是結合人工智能預測模型、衛星影像偵測工具及大量氣象數據，預測容易形成航跡雲的空域，協助機師作出更準確判斷，並透過調整飛行高度避開相關區域，避免航跡雲的形成，方式與避開氣流的操作相似。 同時機師可以電子飛行資料夾查看Google提供的動態航跡雲預測數據及實時營運資訊，微調飛機的航行高度，避開航跡雲的產生。國泰航空自2025年底在逾100班航班上進行試驗，約80班航班成功採用防航跡雲飛行路線，預計降低約40%因航跡雲產生的氣候影響。國泰航空航線營運經理Tony Pringle機長表示，部分航班未有採用原因主要是基於安全或可行性考慮。