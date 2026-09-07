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出版：2026-Sep-07 18:32
更新：2026-Sep-07 18:32

華為發布旗艦三摺HUAWEI Mate XT 2　全新展翼摺法配新晶片！

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華為HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN正式重磅發布。

華為HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN正式重磅發布。

華為正式發布全新旗艦三摺機HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN，繼續請來劉德華代言，加入全新錦紫配色，並以展翼方式摺疊，售價由19999人民幣起。

HUAWEI Mate XT 2帶來全新錦紫配色。 HUAWEI Mate XT 2採用展翼方式摺疊。 HUAWEI Mate XT 2新增靈盾防窺屏版本。

首發麒麟9050 Pro晶片

今代最重磅的升級在於首發搭載麒麟9050 Pro晶片，配合全新的HarmonyOS 7系統，配合熱源三框分佈式VC均熱板與高導熱石墨烯散熱架構，多工作業與效能表現有著突破性提升。今次屏幕更加入了類似Samsung的靈盾防窺屏技術，透過獨立雙像素設計，只需雙擊智控鍵即可實現硬體級的側邊防窺保護，在大屏上可保障私隱。

耐用度與影像規格同樣全面加碼，新機採用超可靠折疊玄武架構，搭配第二代天工雙軌連杆鉸鏈及玄武昆侖玻璃，內屏抗衝擊力顯著提升，並一舉加入IP58/IP59級防塵防水能力。正面採用6.5 吋OLED外屏，完全展開後約10.2吋，配備超厚UTG玻璃與航天級高強鋼緩衝層，內外屏均支援 LTPO自適應刷新率，全機僅重約299g。

HUAWEI Mate XT 2配備第三代紅楓原色鏡頭。 HUAWEI Mate XT 2新增30秒ECG心電圖分析。

升級相機及健康功能

機背融入「織金雲錦」工藝青雲紋理，後置相機模組加上釔晶寶石打造的33面星鑽鏡頭圈，有5000萬像素超高動態主鏡頭，具備1/1.28吋RYYB感光元件與F1.49–F4.0十檔可變光圈、4000萬像素超廣角及5000萬像素3.5倍潛望式長焦組成，並結合第三代紅楓原色鏡頭，大幅提升色彩還原度與18 EV超高動態範圍。

另一焦點新功能包括30秒ECG心電圖分析，展開螢幕後雙手握持機身兩側電極，即可在30秒內完成 ECG心電圖採集，即時提示心律狀態，兼顧專業影像與健康監測。

HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN16GB+256GB 有玄黑、皓白及錦紫3款配色，16GB+256GB售價人民幣19999、16GB+512GB人民幣21999、16GB+1TB人民幣23999、16GB+1TB防窺屏版人民幣24999，內地官網現已接受預訂。

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