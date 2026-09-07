華為發布旗艦三摺HUAWEI Mate XT 2　全新展翼摺法配新晶片！

華為正式發布全新旗艦三摺機HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN，繼續請來劉德華代言，加入全新錦紫配色，並以展翼方式摺疊，售價由19999人民幣起。
首發麒麟9050 Pro晶片
今代最重磅的升級在於首發搭載麒麟9050 Pro晶片，配合全新的HarmonyOS 7系統，配合熱源三框分佈式VC均熱板與高導熱石墨烯散熱架構，多工作業與效能表現有著突破性提升。今次屏幕更加入了類似Samsung的靈盾防窺屏技術，透過獨立雙像素設計，只需雙擊智控鍵即可實現硬體級的側邊防窺保護，在大屏上可保障私隱。
耐用度與影像規格同樣全面加碼，新機採用超可靠折疊玄武架構，搭配第二代天工雙軌連杆鉸鏈及玄武昆侖玻璃，內屏抗衝擊力顯著提升，並一舉加入IP58/IP59級防塵防水能力。正面採用6.5 吋OLED外屏，完全展開後約10.2吋，配備超厚UTG玻璃與航天級高強鋼緩衝層，內外屏均支援 LTPO自適應刷新率，全機僅重約299g。
升級相機及健康功能
機背融入「織金雲錦」工藝青雲紋理，後置相機模組加上釔晶寶石打造的33面星鑽鏡頭圈，有5000萬像素超高動態主鏡頭，具備1/1.28吋RYYB感光元件與F1.49–F4.0十檔可變光圈、4000萬像素超廣角及5000萬像素3.5倍潛望式長焦組成，並結合第三代紅楓原色鏡頭，大幅提升色彩還原度與18 EV超高動態範圍。
另一焦點新功能包括30秒ECG心電圖分析，展開螢幕後雙手握持機身兩側電極，即可在30秒內完成 ECG心電圖採集，即時提示心律狀態，兼顧專業影像與健康監測。
HUAWEI Mate XT 2非凡大師ULTIMATE DESIGN16GB+256GB 有玄黑、皓白及錦紫3款配色，16GB+256GB售價人民幣19999、16GB+512GB人民幣21999、16GB+1TB人民幣23999、16GB+1TB防窺屏版人民幣24999，內地官網現已接受預訂。