iPhone Duo先係真名非iPhone Ultra？　CASETiFY官網率先爆iPhone摺機名稱

儘管傳聞中大家常將這款備受期待的摺疊iPhone稱為iPhone Ultra或iPhone Fold，但目前流傳的另一個名稱是iPhone Duo，更被CASETiFY官網揭穿。

CASETiFY官網率先開設了iPhone Duo手機殼專頁，並註明「準備好迎接iPhone Duo了嗎？」雖然現時已收起網頁，但仍然可以Google得到。Apple過去曾使用過Duo品牌，例如1990年代的PowerBook Duo系列筆記型電腦，以及2020年代初期的MagSafe雙充電器（MagSafe Duo Charger）。今次推出摺機，Duo指的是摺疊iPhone的雙螢幕設計。

今年4月，前Macworld記者Filipe Espósito引用知情人士的消息指出，摺疊iPhone將被命名為iPhone Ultra。彭博社的Mark Gurman則表示，許多Apple員工在公司內部將該裝置稱為iPhone Ultra，但他從未明確報導這會是官方最終名稱。