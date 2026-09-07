小米Xiaomi 18 Fold闊摺正式發布　配備玄戒O3 AI處理器＋Leica三攝！

小米Xiaomi 18 Fold趕在Apple發布會前亮相，全新「中折疊」比例，跟Samsung Galaxy Z Fold8及iPhone Ultra/Duo闊摺相似。介乎傳統大摺與細摺之間的尺寸，搭配頂級硬件規格，在耐用度、效能及影像系統全面提升，是市場上最矚目的焦點手機之一。
頂配屏幕規格
Xiaomi 18 Fold機身外屏為5.38吋，展開後的內屏則為7.58吋，量僅約219g，展開厚度更薄至5.02mm。內外屏長寬比均接近紙張比例。單手操控感如同傳統便攜直板機；而展開後又能提供極具沉浸感的大屏體驗。機身除了提供西野红、暖金白及黑色外，更有採用氮化硅超輕陶瓷的特別版。
採用了新一代小米龍骨轉軸，以三級連杆結構帶來更平整的支撐，同時大幅收窄摺痕深度至30微米以下。內屏特別採用了雙層UTG超薄玻璃，表層加厚至50微米並搭配有機柔性絕緣材料，使抗撞擊性能顯著增強。外屏則覆蓋小米龍晶玻璃3.0，加上航天級7系鋁合金中框，提供媲美直板旗艦的1.2米抗跌落能力，並具備IP58/IP59級別的防塵抗水能力。
內外屏均採用全RGB排列的「超級像素」低功耗大屏，支援1-120Hz LTPO自適應刷新率與高達 4000nits峰值亮度，內屏更加入低反AR膜，於強光下依然清晰銳利。
Leica三鏡頭系統
攝影向來是小米手機的強項，Xiaomi 18 Fold配備全焦段Leica超清三攝，包括2億像素1/1.56吋大底OIS主攝、5000萬像素3.5倍OIS潛望長焦，以及5000萬像素超廣角鏡頭，搭配Summilux高速光學鏡頭，極具Leica質感。
搭載3nm旗艦玄戒O3 AI處理器，內置10核全大核CPU處理器，輔以16核超大規模GPU與3D立體環形冷泵散熱系統，多任務亦可維持穩定。配備高達6000mAh的小米金沙江電池，能量密度高達920Wh/L，並支援67W有線快充及50W無線快充。系統方面首發Xiaomi HyperOS 4，深度適配桌面級WPS與多款專業應用，支援至多6分屏與靈活視窗布局，側滑即可呼出的「超級小愛靈感球」AI助理，一句進行複雜跨應用操作。
Xiaomi 18 Fold 12GB+256GB售價人民幣10999、12GB+512GB售價人民幣11999、16GB+512GB人民幣12999、16GB+1TB（搭載LPDDR6）售價人民幣14999、陶瓷特別版16GB+1TB售價人民幣15999，內地官網現已發售。