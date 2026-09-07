小米Xiaomi 18 Fold闊摺正式發布　配備玄戒O3 AI處理器＋Leica三攝！

小米Xiaomi 18 Fold趕在Apple發布會前亮相，全新「中折疊」比例，跟Samsung Galaxy Z Fold8及iPhone Ultra/Duo闊摺相似。介乎傳統大摺與細摺之間的尺寸，搭配頂級硬件規格，在耐用度、效能及影像系統全面提升，是市場上最矚目的焦點手機之一。

頂配屏幕規格

Xiaomi 18 Fold機身外屏為5.38吋，展開後的內屏則為7.58吋，量僅約219g，展開厚度更薄至5.02mm。內外屏長寬比均接近紙張比例。單手操控感如同傳統便攜直板機；而展開後又能提供極具沉浸感的大屏體驗。機身除了提供西野红、暖金白及黑色外，更有採用氮化硅超輕陶瓷的特別版。

採用了新一代小米龍骨轉軸，以三級連杆結構帶來更平整的支撐，同時大幅收窄摺痕深度至30微米以下。內屏特別採用了雙層UTG超薄玻璃，表層加厚至50微米並搭配有機柔性絕緣材料，使抗撞擊性能顯著增強。外屏則覆蓋小米龍晶玻璃3.0，加上航天級7系鋁合金中框，提供媲美直板旗艦的1.2米抗跌落能力，並具備IP58/IP59級別的防塵抗水能力。