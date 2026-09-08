小米澎程N70混能SUV車價公布　21萬人民幣起頂配版竟有兩層？

小米正式發佈全新增程SUV產品線，當中備受矚目的中大型五座增程SUV小米澎程N70以超高性價比車價，成為車壇的熱門話題。同系推出4款車型：入門定位的N70 Pro售價為20.99萬人民幣起，升級進階的N70 Max售為23.99萬人民幣起，而定位更高階的旗艦七座款N90 Max及N90 Max 探索版則分別定價26.99萬與29.99萬人民幣起，覆蓋20至30萬元的家庭休旅車市場。

昆侖超級增程底盤

小米澎程N70的核心賣點在於將「極致空間」與「昆侖超級增程」技術深度融合。車艙採用靈活的2+3大五座布局，擁有長達2584mm的純平地台與5根超長滑軌，後備廂標準容積達1203L，最大可拓展至2425L，輕鬆滿足家庭出行與露營裝載需求。

車內配備可滑動中島、可加裝對坐座椅及拓展桌板，搭配9L雙溫控大冰箱、21.4"超大後排娛樂屏以及14揚聲器音響，Max版更標配小米星弦豪華音響，如移動客廳般舒適。在動力性能方面，全系兼顧高續航與強勁輸出，Pro版配備52kWh磷酸鐵鋰小米龍甲電池，Max版則升級為76kWh三元鋰電池，最快可實現18分鐘由20%充至80%快速充電。