小米澎程N70混能SUV車價公布　21萬人民幣起頂配版竟有兩層？

小米正式發佈全新增程SUV產品線，當中備受矚目的中大型五座增程SUV小米澎程N70以超高性價比車價，成為車壇的熱門話題。同系推出4款車型：入門定位的N70 Pro售價為20.99萬人民幣起，升級進階的N70 Max售為23.99萬人民幣起，而定位更高階的旗艦七座款N90 Max及N90 Max 探索版則分別定價26.99萬與29.99萬人民幣起，覆蓋20至30萬元的家庭休旅車市場。
昆侖超級增程底盤
小米澎程N70的核心賣點在於將「極致空間」與「昆侖超級增程」技術深度融合。車艙採用靈活的2+3大五座布局，擁有長達2584mm的純平地台與5根超長滑軌，後備廂標準容積達1203L，最大可拓展至2425L，輕鬆滿足家庭出行與露營裝載需求。
車內配備可滑動中島、可加裝對坐座椅及拓展桌板，搭配9L雙溫控大冰箱、21.4"超大後排娛樂屏以及14揚聲器音響，Max版更標配小米星弦豪華音響，如移動客廳般舒適。在動力性能方面，全系兼顧高續航與強勁輸出，Pro版配備52kWh磷酸鐵鋰小米龍甲電池，Max版則升級為76kWh三元鋰電池，最快可實現18分鐘由20%充至80%快速充電。
全系車型均維持了小米科技生態的「滿配」優勢，座艙搭載小米澎湃智能座艙系統與第三代驍龍8平台，配合超級小愛大模型，能實現深度語音控車與全場景車機、手機及智能家居無縫互聯。智慧駕駛方面，全系標配具備大模型能力的車位級領航及高階輔助駕駛系統。安全層面則採用2200MPa鎧甲籠式車身結構與650mm超強涉水脫困能力，重新定義20萬級增程SUV的市場標杆。
N90則升級為全尺寸旗艦SUV，車身及軸距更長，主打「2+2+3大七座」家庭旗艦布局，全系標配雙電機四驅、76kWh大容量三元鋰電池、空氣懸掛及CDC減振器，升級更多的配備如三排座椅加熱。
小米移動城堡
頂配旗艦N90 Max探索版最為特別，以「移動的房子」為核心理念，亮點在於配備原生電動升降頂艙系統，只需一鍵即可將車頂升高，令車內挑高拓展至2294mm，秒變上下兩層的「Loft」移動生活空間。「二樓」設有提供1.7平方米大面積採光通透視野的獨立活動區，而「一樓」座艙則融合30秒一鍵成床、舒享地暖系統、木紋鋁合金地板、嵌入式壁櫥以及30"巨幕投影等精緻起居配備，搭配76kWh三元鋰大電池與1688km CLTC超長綜合續航，將豪華休旅車與露營房車的體驗結合。