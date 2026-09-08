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出版：2026-Sep-08 18:00
更新：2026-Sep-08 18:00

小米REDMI Note 17 Pro中階手機實測　$2199起抵過Pro Max即睇賣點！

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小米REDMI Note 17 Pro實測性價比極高。

小米REDMI Note 17 Pro實測性價比極高。

現今手機加價幅度瘋狂，難得最新發布的小米REDMI Note 17系列維持「抵玩高性價比」，再次刷新中階機款的規格界線，這款「萬能小金剛」主打超級耐用度與前所未有的電量表現。系列的中間型號REDMI Note 17 Pro 5G比起頂配更加抵買，定價僅$2199起，絕對是日常實用機款與備用機熱門之選。

小米REDMI Note 17 Pro天藍色呈現藍天白雲紋理。 小米REDMI Note 17 Pro屏幕峰值亮度達3500nits，陽光下相當清晰。 小米REDMI Note 17 Pro機身硬淨纖薄。 小米REDMI Note 17 Pro超窄邊框令視覺效果相當佳。 小米REDMI Note 17 Pro配備6.83吋1.5K AMOLED旗艦級螢幕。 小米REDMI Note 17 Pro配備300%音量增強。

同級耐用效能

REDMI Note 17 Pro雖然規格不及Pro Max，但都有不少值得入手的賣點。手機採用「REDMI Titan Quality」極致防護，機身搭載全新的Titan結構，螢幕覆蓋Corning Gorilla Glass Victus 2防刮抗摔玻璃，通過SGS認證可承受高達3米的跌落衝擊、IP68等級支援水下兩米長達72小時的防水認證，並專門配備水下拍攝模式與揚聲器震動排水功能，戶外使用一流。

搭載的6.83吋1.5K AMOLED旗艦級護眼螢幕，跟Pro Max的一樣，峰值亮度高達3500nits及支援 3200Hz即時觸控採樣率。具備TÜV Rheinlan認證護眼功能，支援3840Hz高頻PWM調光等，屏幕規格拍得住高階手機，亮麗清晰。

小米REDMI Note 17 Pro最高支援65W極速充電。 小米REDMI Note 17 Pro一般使用基本上兩天不用充電。 小米REDMI Note 17 Pro電量消耗穩定。 小米REDMI Note 17 Pro超級省電模式可用超過140小時。 小米REDMI Note 17 Pro配備50MP主鏡及8MP超廣角鏡頭。 小米REDMI Note 17 Pro 26mm主鏡試相。 小米REDMI Note 17 Pro 15mm超廣角試相。 小米REDMI Note 17 Pro 26mm主鏡試相。 小米REDMI Note 17 Pro 52mm 2X試相。 小米REDMI Note 17 Pro 260mm 10X試相。 小米REDMI Note 17 Pro拍攝近物清晰。 小米REDMI Note 17 Pro夜景試相。 小米REDMI Note 17 Pro夜景試相。

實試超強勁續航

續航力更是手機的絕殺技，雖不及Pro Max的過萬mAh及支援100W極速快充，配備高達8340mAh的矽碳電池，提供長達兩天以上的超長續航體驗，實測中度使用兩日完全無需充電，亦試過播足5小時影片，都只是用了20%電量，相當誇張。配合67W極速快充與22.5W逆向充電功能，正常情況下相當夠用，就如一個有電話功能的行動電源。

效能方面，為節省成本採用4nm製程的Snapdragon 6s Gen 4處理器，雖然可作最多16GB記憶體擴充，一般使用算暢順，但偶爾會出現遲緩及窒機情況。至於拍攝系統，Pro主鏡頭為50MP及超廣角鏡頭8MP、前置鏡頭16MP，偏向基礎的實用攝影配置，攝影效能不過不失。使用一般主鏡成像不錯，色彩鮮明清晰，夜景亦有一定質素，不過一到長焦效果則一般。

小米REDMI Note 17 Pro是系列中性價比最高的一款。

小米REDMI Note 17 Pro是系列中性價比最高的一款。

比Pro Max更抵買

實試體驗過REDMI Note 17 Pro，電量優點最為明確，8340mAh電池可解決電量焦慮，而且IP68與3米抗摔認證亦適合粗用。機背設計長青，天藍色帶有白雲般的紋理也相當討好，加上高品質的AMOLED螢幕，整體硬體設定非常紮實。REDMI Note 17 Pro 6GB+128GB售價$2199、8GB+256GB $2499、8GB+512GB $2999，對注重實用性、防護力與超長續航的用家來說，三千有找的REDMI Note 17 Pro 5G絕對是誠意十足的平民機皇。

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