小米REDMI Note 17 Pro中階手機實測　$2199起抵過Pro Max即睇賣點！

小米REDMI Note 17 Pro實測性價比極高。

現今手機加價幅度瘋狂，難得最新發布的小米REDMI Note 17系列維持「抵玩高性價比」，再次刷新中階機款的規格界線，這款「萬能小金剛」主打超級耐用度與前所未有的電量表現。系列的中間型號REDMI Note 17 Pro 5G比起頂配更加抵買，定價僅$2199起，絕對是日常實用機款與備用機熱門之選。

同級耐用效能 REDMI Note 17 Pro雖然規格不及Pro Max，但都有不少值得入手的賣點。手機採用「REDMI Titan Quality」極致防護，機身搭載全新的Titan結構，螢幕覆蓋Corning Gorilla Glass Victus 2防刮抗摔玻璃，通過SGS認證可承受高達3米的跌落衝擊、IP68等級支援水下兩米長達72小時的防水認證，並專門配備水下拍攝模式與揚聲器震動排水功能，戶外使用一流。 搭載的6.83吋1.5K AMOLED旗艦級護眼螢幕，跟Pro Max的一樣，峰值亮度高達3500nits及支援 3200Hz即時觸控採樣率。具備TÜV Rheinlan認證護眼功能，支援3840Hz高頻PWM調光等，屏幕規格拍得住高階手機，亮麗清晰。

實試超強勁續航 續航力更是手機的絕殺技，雖不及Pro Max的過萬mAh及支援100W極速快充，配備高達8340mAh的矽碳電池，提供長達兩天以上的超長續航體驗，實測中度使用兩日完全無需充電，亦試過播足5小時影片，都只是用了20%電量，相當誇張。配合67W極速快充與22.5W逆向充電功能，正常情況下相當夠用，就如一個有電話功能的行動電源。 效能方面，為節省成本採用4nm製程的Snapdragon 6s Gen 4處理器，雖然可作最多16GB記憶體擴充，一般使用算暢順，但偶爾會出現遲緩及窒機情況。至於拍攝系統，Pro主鏡頭為50MP及超廣角鏡頭8MP、前置鏡頭16MP，偏向基礎的實用攝影配置，攝影效能不過不失。使用一般主鏡成像不錯，色彩鮮明清晰，夜景亦有一定質素，不過一到長焦效果則一般。

小米REDMI Note 17 Pro是系列中性價比最高的一款。