UGREEN發布全球首款液冷Qi2 25W磁吸行動電源　加入液冷技術充電更安全？

全球消費電子品牌UGREEN（綠聯）早前發布了MagFlow系列新品，主打更快速、低溫且穩定的充電體驗，UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W磁吸行動電源，這是全球首款採用液冷散熱技術的 Qi2 25W尿袋，相當破格。

液冷注入行動電源

亮點UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W磁吸行動電源，這是全球首款採用液冷散熱技術的 Qi2 25W磁吸行動電源，只需40分鐘即可將iPhone 17 Pro Max充電至50%。機身搭載UGREEN CryoPulse散熱技術，透過微型泵主動循環冷卻液帶走核心組件熱量，並配合「Cyber Window」透視視窗讓冷卻過程一目了然。

主動散熱系統能將峰值溫度維持在比行業基準低10度的水平，相比常規無散熱產品，能更高效散熱並保持手感涼爽。電池採用高能量密度的Dymondcell 2.0 ATL 電芯，配備智慧螢幕，實時顯示充電功率、剩餘電量、循環次數及散熱狀態。