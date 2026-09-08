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出版：2026-Sep-08 14:00
更新：2026-Sep-08 14:00

UGREEN發布全球首款液冷Qi2 25W磁吸行動電源　加入液冷技術充電更安全？

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UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W為全球首款液冷Qi2 25W磁吸行動電源。

UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W為全球首款液冷Qi2 25W磁吸行動電源。

全球消費電子品牌UGREEN（綠聯）早前發布了MagFlow系列新品，主打更快速、低溫且穩定的充電體驗，UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W磁吸行動電源，這是全球首款採用液冷散熱技術的 Qi2 25W尿袋，相當破格。

UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W加入液冷散熱技術。 UGREEN MagFlow Pro 10000mAh支援Qi2 25W磁吸快充。 UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W設透視視窗可目測冷卻過程。

液冷注入行動電源

亮點UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W磁吸行動電源，這是全球首款採用液冷散熱技術的 Qi2 25W磁吸行動電源，只需40分鐘即可將iPhone 17 Pro Max充電至50%。機身搭載UGREEN CryoPulse散熱技術，透過微型泵主動循環冷卻液帶走核心組件熱量，並配合「Cyber Window」透視視窗讓冷卻過程一目了然。

主動散熱系統能將峰值溫度維持在比行業基準低10度的水平，相比常規無散熱產品，能更高效散熱並保持手感涼爽。電池採用高能量密度的Dymondcell 2.0 ATL 電芯，配備智慧螢幕，實時顯示充電功率、剩餘電量、循環次數及散熱狀態。

全新MagFlow系列現已於UGREEN官方商店及Amazon上架，MagFlow Pro 10000mAh 25W磁吸行動電源售價高達149.99美元（折合約$1176港元），未知香港會否有行貨發售。

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