熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 映匯 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
科技
出版：2026-Sep-08 20:00
更新：2026-Sep-08 20:00

Sony首度聯乘Hello Kitty萌爆登場！　升級親民降噪耳機送限定設計收納包

分享：
Sony首度聯乘Hello Kitty限量周邊只於Sony Store獨家發售。

Sony首度聯乘Hello Kitty限量周邊只於Sony Store獨家發售。

Sony香港首度攜手Sanrio人氣角色 Hello Kitty推出限定聯乘系列，特別設計出黑魂Kitty造型收納包，推出3款特定聯乘套裝，包括手機Xperia 10 VIII、旗艦耳機WH-1000XM6，以及新發布的兩款中階耳機WH-CH730N和WH-CH530，粉絲記得把握機會入手！

Sony x Hello Kitty限定周邊有特別設計的收納包。 Sony x Hello Kitty聯乘系列有Xperia 10 VIII手機及3款耳機套裝。 Sony x Hello Kitty貓頭造型隨身收納便攜包設計搶眼。 Sony x Hello Kitty輕便斜揹袋適合日常使用。 希慎廣場Sony Store特設Hello Kitty打卡位。 希慎廣場Sony Store展出3款聯乘套裝。 Hello Sony打卡遊戲有機會獲得獎品。

Hello Kitty聯乘限定周邊

雖然聯乘產品並未有Hello Kitty設計，但就有限定專屬周邊附送。WH-1000XM6、WH-CH730N及WH-CH530耳機可自選顏色，聯乘套裝附連兼具造型與實用性的Hello Kitty造型隨身收納便攜包及日常帆布袋，全黑色貓頭耳機造型，印上可愛的Hello Kitty公仔，將日系極簡耳機與可愛魅力結合。Xperia 10 VIII手機聯乘套裝則送一個原創限定聯乘Hello Kitty輕便斜揹袋，日常出街也容易配襯。即日起在Sony Store門市及網店限量預售，聯乘套裝定價由$699至$5399不等。

Sony WH-CH730N頭戴式耳機升級登場。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機機身設有多個操作按鍵。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機機身僅重207g。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機提供5色選擇。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機可摺疊放入Hello Kitty收納包中。

中階降噪耳機

伴隨聯乘熱潮登場，還有兩款主打高性價比的頭戴式耳機升級版。定位中階降噪的WH-CH730N定價為$899（Hello Kitty套裝價$1249），採用更輕巧的207g可摺疊機身及熱壓無皺褶耳墊，便攜性大幅提升。耳機搭載雙噪音感應器技術與20段適應性環境音模式，並承襲1000X系列聲學調音，支援DSEE音質還原、全新10段EQ及360 Reality Audio。

機身更導入結合AI與波束成形咪高峰的清晰通話技術，配合多點連接及LE Audio支援，降噪開啟下續航力長達50小時，快充3分鐘即可播放1小時。外觀提供黑、白、粉紅、藍及全新米色共5款選擇。

Sony WH-CH730N頭戴式耳機售價更加親民。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機兼具輕巧靚聲。 Sony WH-CH730N頭戴式耳機配色更加豐富。

輕盈入門級Headphone

同步登場的入門級頭戴式耳機WH-CH530則主打輕盈便攜與年輕活力風格，售價僅$449（Helo Kitty套裝價$699）。耳機一口氣推出深藍、珊瑚、薄荷綠、黑、白、粉紅共6款搶眼配色，內部更升級至55小時超長電量，並提供快充3分鐘播放1.5小時的便續航力。音質方面同樣具備DSEE 技術及10段自訂EQ，通話亦追加AI降噪以應對網上學習與視像會議，更貼心加入5級最大音量限制功能以保護聽力，無論學生族還是日常通勤用戶都相當適合。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務