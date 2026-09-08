Sony首度聯乘Hello Kitty萌爆登場！　升級親民降噪耳機送限定設計收納包

Sony香港首度攜手Sanrio人氣角色 Hello Kitty推出限定聯乘系列，特別設計出黑魂Kitty造型收納包，推出3款特定聯乘套裝，包括手機Xperia 10 VIII、旗艦耳機WH-1000XM6，以及新發布的兩款中階耳機WH-CH730N和WH-CH530，粉絲記得把握機會入手！

雖然聯乘產品並未有Hello Kitty設計，但就有限定專屬周邊附送。WH-1000XM6、WH-CH730N及WH-CH530耳機可自選顏色，聯乘套裝附連兼具造型與實用性的Hello Kitty造型隨身收納便攜包及日常帆布袋，全黑色貓頭耳機造型，印上可愛的Hello Kitty公仔，將日系極簡耳機與可愛魅力結合。Xperia 10 VIII手機聯乘套裝則送一個原創限定聯乘Hello Kitty輕便斜揹袋，日常出街也容易配襯。即日起在Sony Store門市及網店限量預售，聯乘套裝定價由$699至$5399不等。

中階降噪耳機

伴隨聯乘熱潮登場，還有兩款主打高性價比的頭戴式耳機升級版。定位中階降噪的WH-CH730N定價為$899（Hello Kitty套裝價$1249），採用更輕巧的207g可摺疊機身及熱壓無皺褶耳墊，便攜性大幅提升。耳機搭載雙噪音感應器技術與20段適應性環境音模式，並承襲1000X系列聲學調音，支援DSEE音質還原、全新10段EQ及360 Reality Audio。

機身更導入結合AI與波束成形咪高峰的清晰通話技術，配合多點連接及LE Audio支援，降噪開啟下續航力長達50小時，快充3分鐘即可播放1小時。外觀提供黑、白、粉紅、藍及全新米色共5款選擇。