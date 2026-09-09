Samsung One UI 9下放Call Brief功能　搭載最新AI應用

SAMSUNG近日為Galaxy S26系列推送One UI 9的第七個Beta測試版，預示穩定版本即將迎來發布。今次升級最備受矚目的亮點，是廠方將原先專屬於Galaxy Z Fold 8及Flip 8系列的Call Brief功能正式下放。這項功能不僅帶來更智能的通話體驗，更悄悄解決了跨時區通話的計算難題，為經常聯繫海外客戶或親友的用戶帶來極大便利。

雖然是次更新聚焦於軟件層面，但One UI 9在視覺與操作介面上亦迎來升級。系統延續了流暢的排版設計，並將Galaxy Z Fold 8上的Now Brief自訂卡片介面引入至Galaxy S26系列的大屏幕中。用戶可以更靈活地在畫面上配置天氣與行事曆等資訊。配合旗艦機的高刷新率LTPO AMOLED螢幕，無論是日常滑動還是瀏覽全新的通話介面，整體的視覺體驗與流暢度都更為一體化。