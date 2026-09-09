Samsung One UI 9下放Call Brief功能　搭載最新AI應用

SAMSUNG近日為Galaxy S26系列推送One UI 9的第七個Beta測試版，預示穩定版本即將迎來發布。今次升級最備受矚目的亮點，是廠方將原先專屬於Galaxy Z Fold 8及Flip 8系列的Call Brief功能正式下放。這項功能不僅帶來更智能的通話體驗，更悄悄解決了跨時區通話的計算難題，為經常聯繫海外客戶或親友的用戶帶來極大便利。
雖然是次更新聚焦於軟件層面，但One UI 9在視覺與操作介面上亦迎來升級。系統延續了流暢的排版設計，並將Galaxy Z Fold 8上的Now Brief自訂卡片介面引入至Galaxy S26系列的大屏幕中。用戶可以更靈活地在畫面上配置天氣與行事曆等資訊。配合旗艦機的高刷新率LTPO AMOLED螢幕，無論是日常滑動還是瀏覽全新的通話介面，整體的視覺體驗與流暢度都更為一體化。
避免深夜打擾他人
在核心功能方面，今次升級的重點無疑是建基於Personal Data Intelligence的Call Brief功能。當用戶撥打國際長途電話時，系統會調用內建SoC的AI算力，在通話介面上自動顯示對方的當地時間與時區。這意味着用戶無需跳出畫面或依賴第三方App換算時間，有效避免在深夜打擾他人的情況。此外， One UI 9亦同步引入了My FanCam等實用功能，進一步完善Galaxy AI的生態體驗，讓舊款機型也能搭載最新的AI應用。
目前One UI 9的第七個Beta版本已率先向Galaxy S26系列用戶推送。雖然軟件升級為免費提供，不涉及硬件定價，但隨着測試版逐漸覆蓋更多舊款機型，外界預期One UI 9的穩定版將於短期內正式公布並作全球推送，讓更多Samsung裝置迎來AI系統大升級。
文章獲Mobile Magazine授權轉載