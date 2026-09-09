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出版：2026-Sep-09 11:45
更新：2026-Sep-09 13:00

Samsung One UI 9下放Call Brief功能　搭載最新AI應用

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SAMSUNG One UI 9 曝光：下放 Call Brief 功能、跨時區通話自動換算時間！

SAMSUNG One UI 9 曝光：下放 Call Brief 功能、跨時區通話自動換算時間！

SAMSUNG近日為Galaxy S26系列推送One UI 9的第七個Beta測試版，預示穩定版本即將迎來發布。今次升級最備受矚目的亮點，是廠方將原先專屬於Galaxy Z Fold 8及Flip 8系列的Call Brief功能正式下放。這項功能不僅帶來更智能的通話體驗，更悄悄解決了跨時區通話的計算難題，為經常聯繫海外客戶或親友的用戶帶來極大便利。

雖然是次更新聚焦於軟件層面，但One UI 9在視覺與操作介面上亦迎來升級。系統延續了流暢的排版設計，並將Galaxy Z Fold 8上的Now Brief自訂卡片介面引入至Galaxy S26系列的大屏幕中。用戶可以更靈活地在畫面上配置天氣與行事曆等資訊。配合旗艦機的高刷新率LTPO AMOLED螢幕，無論是日常滑動還是瀏覽全新的通話介面，整體的視覺體驗與流暢度都更為一體化。

Samsung Galaxy S26 FE 9月4日發售 價錢較上代高50美元 Samsung Galaxy S26 FE。定價方面，基礎版本售價為 700 美元，較上代 S25 FE 推出時微調了 50 美元。 Samsung Galaxy S26 FE機身提供藍莓、開心果及石墨三種配色 Samsung Galaxy S26 FE螢幕支援 120Hz 更新率及達 1,900 nits 的峰值亮度 Samsung Galaxy S26 FE搭載 5,000 萬像素主鏡頭、支援 3 倍光學與 30 倍數碼變焦的 8,000 萬像素遠攝鏡頭，以及 1,200 萬像素超廣角鏡頭 Samsung Galaxy S26 FE Photo Assist 功能利用 AI 技術，讓用戶能夠透過自然語言指令直接編輯圖片 Samsung Galaxy S26 FE 承諾提供長達 7 年的系統及安全更新服務

避免深夜打擾他人

在核心功能方面，今次升級的重點無疑是建基於Personal Data Intelligence的Call Brief功能。當用戶撥打國際長途電話時，系統會調用內建SoC的AI算力，在通話介面上自動顯示對方的當地時間與時區。這意味着用戶無需跳出畫面或依賴第三方App換算時間，有效避免在深夜打擾他人的情況。此外， One UI 9亦同步引入了My FanCam等實用功能，進一步完善Galaxy AI的生態體驗，讓舊款機型也能搭載最新的AI應用。

目前One UI 9的第七個Beta版本已率先向Galaxy S26系列用戶推送。雖然軟件升級為免費提供，不涉及硬件定價，但隨着測試版逐漸覆蓋更多舊款機型，外界預期One UI 9的穩定版將於短期內正式公布並作全球推送，讓更多Samsung裝置迎來AI系統大升級。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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