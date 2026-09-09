Lenovo Y700G揚聲器擺位見心思　旗艦細平板支援5G

市場上 8 至 9 吋螢幕旗艦細平板選擇不少，但要同時支援 5G 功能的話，Android 系統暫就 Lenovo 最新在國內推出的 Y700 無極可選。
機身較同級產品更輕巧的 Lenovo Y700 無極，配備較 Y700 五代畫質更佳的 8.4 吋 OLED 螢幕，同時又加入實體指紋鍵，操作體驗明顯更方便。
雖 Y700 無極未對應 MicroSD 擴充，但就保留實用縱橫雙 Type-C 埠設計，另外兩邊對稱揚聲器有特意調高擺位，握持時不會被雙手遮擋相當貼心。
正常登入各本港常用 App
作為遊戲向平板，Y700 無極 RGB 燈效置於後選鏡頭組外圈，可於選項頁設定顯示方式；手感方面裝置僅 122.63mm 寬度比 iPad mini 更窄，握感良好。
全線支援 5G 的 Lenovo Y700 無極採實體 SIM 配內置流量卡方式，實試能正常使用 5G 及撥打電話，惟在港使用基本只會用上實體 SIM 作單卡上網。
Lenovo Y700 無極預載 GMS 元件，在選項啟動「Google 基本服務」並更新 Play 商店即可使用，實試能正常登入 Google 帳號及下載 Android App。
兼容性方面 Y700 無極能正常登入各本港常用 App，除 YouTube 外串流影音平台如 Netflix、Disney+、HBO Max 跟巴哈動畫瘋等均全面支援。
包郵到港報約5835港元起
遊戲體驗部分，Lenovo Y700 無極 298g 機重僅較 5G 版 iPad mini 重 1g，使其手持玩遊戲舒適度極佳，較不少同級 Android 平板優秀。
系統預載遊戲助理以螢幕左邊拉出方式展開，支援如遊戲準星、AI 連招等輔助功能；效能上試用 16+512 版，8E5 能以 59fps 穩定執行《崩鐵》手遊。
預載 ZUXOS 系統，Y700 無線 512GB 機型啟動後約佔 34GB 空間，可撥出 9GB 予虛擬記憶體；影音方面預設啟動 Dolby Atmos，又具實用閱讀模式。
試用 16+512 版 Y700 無極，效能方面其 8E5 平台在《Antutu》測試獲逾 412 萬高分，《3DMark》光追測試 48.19fps 平均高幀率，表現出眾。
本文刊登時 Lenovo Y700 無極已在國內開售，據電商平台 Lenovo 品牌自營店報價資訊，標配 12+256 機型包郵到港報約 $5,835 港元起。
Mobile Magazine 短評：Y700 無極具同級更小巧機身，支援 5G 戶外使用更便，升級 OLED 畫面體驗更好，雖入場價格較同級產品高，但功能亦更齊全。
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