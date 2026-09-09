Lenovo Y700G揚聲器擺位見心思　旗艦細平板支援5G

市場上 8 至 9 吋螢幕旗艦細平板選擇不少，但要同時支援 5G 功能的話，Android 系統暫就 Lenovo 最新在國內推出的 Y700 無極可選。

機身較同級產品更輕巧的 Lenovo Y700 無極，配備較 Y700 五代畫質更佳的 8.4 吋 OLED 螢幕，同時又加入實體指紋鍵，操作體驗明顯更方便。

雖 Y700 無極未對應 MicroSD 擴充，但就保留實用縱橫雙 Type-C 埠設計，另外兩邊對稱揚聲器有特意調高擺位，握持時不會被雙手遮擋相當貼心。

正常登入各本港常用 App

作為遊戲向平板，Y700 無極 RGB 燈效置於後選鏡頭組外圈，可於選項頁設定顯示方式；手感方面裝置僅 122.63mm 寬度比 iPad mini 更窄，握感良好。