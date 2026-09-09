Switch 2《薩爾達傳說：時之笛》重製版首推特別版主機！　全新遊戲畫面曝光（有片）

為慶祝經典遊戲《薩爾達傳說》誕生40週年，任天堂於Nintendo Direct發布會上宣布一系列橫跨至2027年的重磅企劃。焦點首推經典重製作品《薩爾達傳說：時之笛》將於2026年11月5日登陸 Nintendo Switch 2平台，新版不僅全面提升畫質與支援交響原聲帶，更配合Switch 2的內置麥克風功能，讓玩家能直接透過哼唱樂曲在遊戲中演奏陶笛。

周邊產品陣容亦極為豐富，包括配合《時之笛》發售的實體可吹奏陶笛與HORI電子陶笛，以及預計於2027年登場的 LEGO《時之笛》林克與伊波納積木套裝、Hasbro互動式電子大師之劍、幼年林克與幼年薩爾達amiibo公仔等。

官方亦驚喜宣布將於2026年10月29日推出以金色聖三角圖騰為主題的Nintendo Switch 2 – 薩爾達傳說40週年限定版主機，並同步發售專屬Pro控制器與主機收納包。今次是任天堂首部Switch 2特別版限定主機，本體與底座皆配有標誌性的金色聖三角專屬圖騰與經典綠色配色設計，相當精美。

更多遊戲畫面曝光

這款重製作品在遊戲體驗上迎來全面進化，除了材質細節與視覺效果重製外，角色對話改為全語音演出，並加入流暢的右搖桿鏡頭操控與動態日夜循環系統。遊戲亦新增「Threads of Time」輔助功能，讓玩家隨時追蹤冒險進度與當前目標；手機App上的ZELDA NOTES服務更提供每日答題、地圖探索挑戰與虛擬陶笛創作，大幅增強互動樂趣。

除了實體商品與數位服務更新外，線下活動同樣熱鬧。任天堂將於2027年展開40周年全球巡迴交響音樂會，而日本京都的任天堂博物館亦從2026年9月起推出限定門票設計、週年主題餐廳及專屬打卡區。官方亦再次確認由任天堂與索尼影業聯手打造的《薩爾達傳說》真人版電影正式定檔於2027年4月30日全球上映，讓全球玩家極為期待！