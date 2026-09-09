Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G全片幅魚眼變焦鏡頭　一鏡玩盡魚眼全圓視角！

對於喜歡玩特殊視覺風格、拍攝空間影片或極限運動的影友來說，Sony最新發布這款專為Alpha全片幅E-mount系統打造的FE 8-14mm F3.5 Fisheye G鏡頭，吸睛之處是Sony首款全片幅魚眼變焦鏡頭，而且鏡頭相當輕巧，可帶來兩種截然不同的魚眼效果。

兩款變焦效果

Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G擁有鏡頭靈活的焦段變焦能力，8mm提供180度視角的全圓魚眼影像，圓形球面畫面如全景相機拍出來的小行星效果；切換到14mm時，則能拍出覆蓋整個畫面的對角線魚眼照片，同樣具備180度對角視角。拍風景、建築大景，還是極限運動或創意影片，都能在同一次拍攝中快速調整構圖。

鏡頭最大直徑約63.1mm，重量僅約314g，無論是手持、配合穩定器還是特殊支架都相當輕鬆，流動性及便攜度極高。鏡身採用內變焦結構，變焦時重心幾乎不會偏移。鏡身上配備了光圈環（支援刻度開關）、對焦模式切換開關、變焦鎖定開關，前組鏡片亦加入氟塗層並支援防塵防潮。