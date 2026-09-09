Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G全片幅魚眼變焦鏡頭　一鏡玩盡魚眼全圓視角！

對於喜歡玩特殊視覺風格、拍攝空間影片或極限運動的影友來說，Sony最新發布這款專為Alpha全片幅E-mount系統打造的FE 8-14mm F3.5 Fisheye G鏡頭，吸睛之處是Sony首款全片幅魚眼變焦鏡頭，而且鏡頭相當輕巧，可帶來兩種截然不同的魚眼效果。
兩款變焦效果
Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G擁有鏡頭靈活的焦段變焦能力，8mm提供180度視角的全圓魚眼影像，圓形球面畫面如全景相機拍出來的小行星效果；切換到14mm時，則能拍出覆蓋整個畫面的對角線魚眼照片，同樣具備180度對角視角。拍風景、建築大景，還是極限運動或創意影片，都能在同一次拍攝中快速調整構圖。
鏡頭最大直徑約63.1mm，重量僅約314g，無論是手持、配合穩定器還是特殊支架都相當輕鬆，流動性及便攜度極高。鏡身採用內變焦結構，變焦時重心幾乎不會偏移。鏡身上配備了光圈環（支援刻度開關）、對焦模式切換開關、變焦鎖定開關，前組鏡片亦加入氟塗層並支援防塵防潮。
有趣寬廣魚眼視角
鏡頭屬G鏡頭產品線，採用了低色散（ED）鏡片與非球面鏡片設計，有效抑制色差與像差，在整個變焦範圍內都能維持極高解像度。加上遠攝端最近對焦距離只有0.15米，配合0.22倍最大放大倍率，做近攝時能拉出張力十足的視角，亦可以拍出有趣的角度及特別效果。實試拍攝時自動對焦系統安靜，並能有效抑制呼吸效應。另外還支援搭配VENICE Extension System Mini組成雙鏡頭配置，以接近人眼約64mm的瞳孔距離進行3D或VR空間內容製作。
當然，鏡頭也有一些潛在限制要留意，魚眼鏡頭的球狀畸變，在取景時要發揮創意，另外全焦段的最大光圈僅為F3.5，相比起部分追求大光圈的超廣角定焦鏡，在極暗環境下拍攝可能需要稍微拉高ISO感光度。前組鏡片為突起的魚眼造型，無法直接安裝傳統的圓形旋入式濾鏡。
Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G官方售價為$11490，於2026年9月17日正式發售；由9月9日至14日預售期間訂購，還會額外獲贈價值$450的LCS-SL20相機袋一個。