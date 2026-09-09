Apple發布會前夕最後爆料　iPhone 18 Pro及iPhone Duo售價預測！

Apple預計於香港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，推出全新旗艦手機陣容包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款摺疊手機iPhone Duo。彭博通訊社記者Mark Gurman於發布前夕指出，新機價格雖然調升，但加幅低於市場原先預期。
記憶體成本引致加價
自今年6月起，受記憶體零件成本上升影響，業界普遍出現漲價趨勢，Apple亦已先後調高Mac與iPad等產品線的售價，唯獨iPhone價格此前一直保持不變。市場早已預期iPhone價格會隨第18 代產品推出而調整，本次報導亦確認了相關加價消息。
據報iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max售價將較上一代增加100美元（約780港元），起步價推升至1199美元（約9352港元）。過往Apple的Pro系列基礎售價維持在999美元（約7792港元），本次調漲打破了此紀錄，但100美元的加幅仍遠低於部分分析師原先預估最高達到300美元的增幅。
摺疊機定價低於傳聞
針對首度亮相的摺疊手機iPhone Duo，Mark Gurman表示256GB入門版起步售價為1999美元（約15592港元），並提供 512GB與1TB高容量儲存版本的選項，價格則約為3000美元起（約23400港元）。此前的傳聞曾估計該機款售價可能高達2199美元（約17152港元）、2299美元（約17932港元）甚至2499美元（約19492港元），因此1999美元的定價相對低於預期。
消息指出，Apple為了讓iPhone Duo的價格落在1999美元，選擇吸收部分原有的利潤空間。此舉旨在維持產品相較於起售價低至1800美元（約14040港元）的Android摺疊手機市場的競爭力，並期望此一具吸引力的定價有助促成產品熱銷。