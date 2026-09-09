Apple發布會前夕最後爆料　iPhone 18 Pro及iPhone Duo售價預測！

記憶體成本引致加價

自今年6月起，受記憶體零件成本上升影響，業界普遍出現漲價趨勢，Apple亦已先後調高Mac與iPad等產品線的售價，唯獨iPhone價格此前一直保持不變。市場早已預期iPhone價格會隨第18 代產品推出而調整，本次報導亦確認了相關加價消息。

據報iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max售價將較上一代增加100美元（約780港元），起步價推升至1199美元（約9352港元）。過往Apple的Pro系列基礎售價維持在999美元（約7792港元），本次調漲打破了此紀錄，但100美元的加幅仍遠低於部分分析師原先預估最高達到300美元的增幅。