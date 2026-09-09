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出版：2026-Sep-09 17:02
更新：2026-Sep-09 17:02

Apple發布會前夕最後爆料　iPhone 18 Pro及iPhone Duo售價預測！

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彭博記者Mark Gurman指出新機價格加幅低於市場原先預期。

彭博記者Mark Gurman指出新機價格加幅低於市場原先預期。

Apple預計於香港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，推出全新旗艦手機陣容包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款摺疊手機iPhone Duo。彭博通訊社記者Mark Gurman於發布前夕指出，新機價格雖然調升，但加幅低於市場原先預期。

iPhone 18 Pro系列可能將加價100美元。（網上圖片）

iPhone 18 Pro系列可能將加價100美元。（網上圖片）

記憶體成本引致加價

自今年6月起，受記憶體零件成本上升影響，業界普遍出現漲價趨勢，Apple亦已先後調高Mac與iPad等產品線的售價，唯獨iPhone價格此前一直保持不變。市場早已預期iPhone價格會隨第18 代產品推出而調整，本次報導亦確認了相關加價消息。

據報iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max售價將較上一代增加100美元（約780港元），起步價推升至1199美元（約9352港元）。過往Apple的Pro系列基礎售價維持在999美元（約7792港元），本次調漲打破了此紀錄，但100美元的加幅仍遠低於部分分析師原先預估最高達到300美元的增幅。

iPhone Duo預計價格維持在1999至3000美元。（網上圖片）

iPhone Duo預計價格維持在1999至3000美元。（網上圖片）

摺疊機定價低於傳聞

針對首度亮相的摺疊手機iPhone Duo，Mark Gurman表示256GB入門版起步售價為1999美元（約15592港元），並提供 512GB與1TB高容量儲存版本的選項，價格則約為3000美元起（約23400港元）。此前的傳聞曾估計該機款售價可能高達2199美元（約17152港元）、2299美元（約17932港元）甚至2499美元（約19492港元），因此1999美元的定價相對低於預期。

消息指出，Apple為了讓iPhone Duo的價格落在1999美元，選擇吸收部分原有的利潤空間。此舉旨在維持產品相較於起售價低至1800美元（約14040港元）的Android摺疊手機市場的競爭力，並期望此一具吸引力的定價有助促成產品熱銷。

機身顏色方面，先前傳聞指Apple首款折疊手機將避免使用鮮艷色彩，暗色系會偏向靛藍色而非黑色。Gurman的報告印證了相關說法，指出iPhone Duo將推出白色與深藍色兩種選擇。發售時間方面，Gurman表示iPhone Duo最快將於10月上市發售，上市時間將晚於預計在同日發布會上亮相的iPhone 18 Pro機型。

資料來源：9to5MacMacRumors

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