HONOR Magic9系列鐵定9月28日發表！　配備雙2億像素ARRI相機

HONOR已正式宣布其最新旗艦Magic9系列的發布日期，同時公開了手機的外觀設計並展示了部分關鍵相機功能，目前該系列已在內地開放預訂，但正式售價仍未公開。

超強影像配置

根據HONOR在微博發布的官方消息，Magic9系列將於9月28日在中國正式亮相。雖然HONOR尚未透露該系列將推出多少款機型，但先前的爆料指出，官方可能會同時推出Magic9以及Magic9 Pro或 Magic9 Pro Max。

預告海報也確認了該機將配備雙2億像素後置主鏡頭系統，其中包括感光元件尺寸為1/1.28吋、光圈f/1.57的200MP主鏡頭，以及感光元件尺寸為1/1.4吋、光圈f/2.6的200MP遠攝鏡頭。除了支援現有的200mm增距鏡套件外，還將支援全新的500mm增距鏡套件。

在外觀設計方面，Magic9系列採用大型矩形後置相機模組，內含3個鏡頭開孔。左側最大的開孔容納了遠攝鏡頭、LED補光燈以及ARRI標誌，另外兩顆鏡頭則位於旁邊獨立的圓形開孔內。