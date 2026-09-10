Apple推出首款闊摺機iPhone Duo　一文睇清價錢及重點規格！

iPhone Duo售價由$1999美元起，將於10月才上架。

Apple今日正式發表iPhone Duo，這是首款採用折疊設計的iPhone。展開時具備7.6吋的超大內螢幕與特製奈米紋理玻璃，是史上最薄的iPhone；折疊閉合時，5.4吋的外螢幕提供精巧攜帶的握持體驗，螢幕面積達iPhone 18 Pro的90%。兩塊螢幕採用相同的顯示比例，確保內容縮放與視覺體驗一致。

iPhone Duo核心規格一覽 iPhone Duo機身採用等級5鈦金屬與全新精密轉軸，搭重全新A20Pro晶片、客製化均熱板散熱系統以及雙電池架構。全新設計的iOS 27與Apple Intelligence、Siri AI深度整合，讓多工處理與AI個人化應用更加順暢。 雙螢幕設計 內螢幕：7.6吋Super Retina XDR螢幕，具備奈米紋理防眩光處理，支援120Hz ProMotion、常亮顯示及3000nits峰值亮度，並支援Apple Pencil（USB-C版）。內螢幕搭載螢幕下FaceTime鏡頭。

外螢幕：5.4吋Super Retina XDR螢幕，同樣支援ProMotion與3000nits峰值亮度。

晶片與效能 A20 Pro晶片：採用2奈米製程，配備6核心CPU（速度提升20%）、7核心GPU（速度提升40%）與雙16核心神經網路引擎。

進階散熱與記憶體：首度搭載專屬均熱板散熱系統，統一記憶體頻寬提升50%。 機身設計與耐用度 材質與結構：5級鏡面拋光鈦金屬機身、3D列印轉軸外殼。外螢幕採用Ceramic Shield 2，抗刮能力提升3倍。支援IP68防塵防水，不設Face ID，整合於側邊電源鍵的Touch ID。

相機系統 主鏡頭：48MP Fusion主鏡頭（整合2x光學品質變焦）加48MP Fusion超廣角鏡頭（支援微距拍攝）。

特色拍照功能：支援Smart Take（AI自動抓拍）、外螢幕自拍預覽、Kid Cue兒童對焦動畫，以及4K 120fps Dolby Vision錄影。 iOS27與多工應用 分割畫面(Split View)：首次支援兩款App同屏左右並排執行，或開啟同款App的雙視窗。

側面UI設計：動態島、Dock與鎖定畫面控制項目移動至螢幕側邊，釋放更多垂直顯示空間。 續航與連線 雙電池架構：內螢幕影片播放最長可達31小時，外螢幕可達44小時。

快充：支援MagSafe/Qi2無線快充，20分鐘內可充至50%電量。

通訊規格：全球採用純eSIM設計，搭載N1晶片（支援Wi-Fi 7、藍牙6）與C2行動通訊數據晶片。