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科技
出版：2026-Sep-10 03:08
更新：2026-Sep-10 03:08

Apple推出首款闊摺機iPhone Duo　一文睇清價錢及重點規格！

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iPhone Duo售價由$1999美元起，將於10月才上架。

iPhone Duo售價由$1999美元起，將於10月才上架。

Apple今日正式發表iPhone Duo，這是首款採用折疊設計的iPhone。展開時具備7.6吋的超大內螢幕與特製奈米紋理玻璃，是史上最薄的iPhone；折疊閉合時，5.4吋的外螢幕提供精巧攜帶的握持體驗，螢幕面積達iPhone 18 Pro的90%。兩塊螢幕採用相同的顯示比例，確保內容縮放與視覺體驗一致。

Apple CEO John Ternus發布Apple首部摺機iPhone Duo。 iPhone Duo採用闊摺屏幕比例。 iPhone Duo內屏可直向及橫向使用。 iPhone Duo內屏7.6吋、外屏5.4吋。 iPhone Duo支援Apple Pencil。

iPhone Duo核心規格一覽

iPhone Duo機身採用等級5鈦金屬與全新精密轉軸，搭重全新A20Pro晶片、客製化均熱板散熱系統以及雙電池架構。全新設計的iOS 27與Apple Intelligence、Siri AI深度整合，讓多工處理與AI個人化應用更加順暢。

雙螢幕設計

內螢幕：7.6吋Super Retina XDR螢幕，具備奈米紋理防眩光處理，支援120Hz ProMotion、常亮顯示及3000nits峰值亮度，並支援Apple Pencil（USB-C版）。內螢幕搭載螢幕下FaceTime鏡頭。
外螢幕：5.4吋Super Retina XDR螢幕，同樣支援ProMotion與3000nits峰值亮度。

iPhone Duo採用A20 Pro晶片。 iPhone Duo內置最新C2 Modem。 iPhone Duo採用兩塊電池提供超過31小時續航力。 iPhone Duo 5級鏡面拋光鈦金屬機身纖薄。 iPhone Duo有由過百零件組成的堅固鉸鏈設計。 iPhone Duo前後均有Ceramic Shield保護。 iPhone Duo屏幕採用多層組成確保耐用度。 iPhone Duo將摺痕減至最低。

晶片與效能

A20 Pro晶片：採用2奈米製程，配備6核心CPU（速度提升20%）、7核心GPU（速度提升40%）與雙16核心神經網路引擎。
進階散熱與記憶體：首度搭載專屬均熱板散熱系統，統一記憶體頻寬提升50%。

機身設計與耐用度

材質與結構：5級鏡面拋光鈦金屬機身、3D列印轉軸外殼。外螢幕採用Ceramic Shield 2，抗刮能力提升3倍。支援IP68防塵防水，不設Face ID，整合於側邊電源鍵的Touch ID。

iPhone Duo採用雙鏡頭配置。 iPhone Duo前置Center Stage鏡頭。 iPhone Duo新增Kid Cue兒童對焦動畫功能。 iPhone Duo可輕鬆反芒自拍。 iPhone Duo的自家App可適應闊屏顯示。 iPhone Duo可同時運行兩個應用程式。 iPhone Duo的操作放在屏幕側。 iPhone Duo的標示變得更加精簡。 iPhone Duo可作座枱使用。 iPhone Duo能以Standby模式顯示。

相機系統

主鏡頭：48MP Fusion主鏡頭（整合2x光學品質變焦）加48MP Fusion超廣角鏡頭（支援微距拍攝）。
特色拍照功能：支援Smart Take（AI自動抓拍）、外螢幕自拍預覽、Kid Cue兒童對焦動畫，以及4K 120fps Dolby Vision錄影。

iOS27與多工應用

分割畫面(Split View)：首次支援兩款App同屏左右並排執行，或開啟同款App的雙視窗。
側面UI設計：動態島、Dock與鎖定畫面控制項目移動至螢幕側邊，釋放更多垂直顯示空間。

續航與連線

雙電池架構：內螢幕影片播放最長可達31小時，外螢幕可達44小時。
快充：支援MagSafe/Qi2無線快充，20分鐘內可充至50%電量。
通訊規格：全球採用純eSIM設計，搭載N1晶片（支援Wi-Fi 7、藍牙6）與C2行動通訊數據晶片。

iPhone Duo重點功能一覽。 iPhone Duo備有兩色可選。 iPhone Duo全新配件。 iPhone Duo保護殼造型。

售價與上市時間

容量規格：256GB、512GB、1TB、2TB。
顏色選擇：星光白、夜空藍。
售價與預購：起售價為$1999美元（折合約$15676），預計於10月16日開放預購，10月23日正式開賣。

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