iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max正式登場　今代升級及新功能一覽

Apple今日正式發表iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，帶來iPhone史上最先進的Pro級相機系統，以及續航力與效能的巨大飛躍。全新4800萬像素Fusion主相機配備可變光圈，相機App加入全新的Pro控制功能，可自訂拍攝體驗。

兩款機型均配備更小巧且實用的動態島，並搭載A20 Pro晶片與新一代均熱板散熱系統，提供iPhone史上最持久的高負載效能表現。得益於Apple晶片的進步與更大容量的電池，iPhone 18 Pro Max更創下iPhone史上最大幅度的電池續航力提升。