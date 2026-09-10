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出版：2026-Sep-10 04:02
更新：2026-Sep-10 04:02

iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max正式登場　今代升級及新功能一覽

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iPhone 18 Pro將推出4款配色，包括主打深紅葡萄酒色。

iPhone 18 Pro將推出4款配色，包括主打深紅葡萄酒色。

Apple今日正式發表iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，帶來iPhone史上最先進的Pro級相機系統，以及續航力與效能的巨大飛躍。全新4800萬像素Fusion主相機配備可變光圈，相機App加入全新的Pro控制功能，可自訂拍攝體驗。

兩款機型均配備更小巧且實用的動態島，並搭載A20 Pro晶片與新一代均熱板散熱系統，提供iPhone史上最持久的高負載效能表現。得益於Apple晶片的進步與更大容量的電池，iPhone 18 Pro Max更創下iPhone史上最大幅度的電池續航力提升。

iPhone 18 Pro重點配置一覽。 iPhone 18 Pro全新深紅葡萄酒色外觀優雅。 iPhone 18 Pro外觀跟上代分別不大，換上全新冰川色。 iPhone 18 Pro在AI、效能、電池續航及相機方面帶來升級。

iPhone 18 Pro核心規格

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max提供4種高雅配色，包括黑色、銀色、冰川（Glacier）以及全新推出的布根地紅色（Burgundy），機身採用採用85%再生鋁金屬與100%再生鈷電池製成。預購於9月12日展開，並於9月18日正式開賣。

iPhone 18 Pro 4800萬像素Fusion主相機新增可變光圏。 iPhone 18 Pro主鏡頭採用6片雷射切割葉片機制。 iPhone 18 Pro的相機新增Pro控制功能。 iPhone 18 Pro新增Apple Reference Image以驗證照片真偽。 iPhone 18 Pro的拍片功能現可作主體追蹤。

相機系統與影像創新

可變光圈主相機：全新4800萬像素Fusion主相機採用6片雷射切割葉片機制，支援f/1.48光圈平滑切換，大幅提升低光源拍攝品質與背景虛化控制。
Pro控制功能：相機App新增專業手動模式，可直接調整光圈、快門速度、白平衡並提供直方圖輔助曝光；風格方面亦新增了質感及膚色微調。
Apple Reference Image：全新感光元件支援像素級數位簽章，可生成不可篡改的參考影像（數位底片），協助驗證照片真實性與是否經過AI後製。

iPhone 18 Pro搭載A20 Pro晶片。 iPhone 18 Pro的A20 Pro晶片記憶體頻寬提升50%。 iPhone 18 Pro採用新款散熱板。 iPhone 18 Pro為史上最長續航力。

效能與散熱架構

A20 Pro晶片：採用2奈米製程，記憶體頻寬提升50%；配備6核心CPU、7核心GPU（繪圖效能提升40%）與雙16核心NPU（共32核心，AI處理能力翻倍）。
新一代均熱板：晶片採用類M系列封裝，散熱面積擴大3倍，持續效能輸出提升高達40%。

續航與晶片連線

電池續航力：純eSIM版iPhone 18 Pro影片播放最長可達36小時，Pro Max最長可達45小時。
充電速度：快充15分鐘可充至50%電量；Pro Max經有線充電5分鐘即可提供約7小時影片播放。全新晶片：搭載N1無線晶片（支援Wi-Fi 7、藍牙6、Thread）與C2行動通訊數據晶片（上傳速度更快且節能15%）。

iPhone 18 Pro可使用跨裝置Apple Intelligence。 iPhone 18 Pro相機Siri模式。 iPhone 18 Pro在聽寫能力、語音方面都帶來改良。 iPhone 18 Pro的動態島尺寸更小。

iOS 27與Siri AI

Siri AI：基於Apple Intelligence深度打造，具備螢幕感知能力、個人情境理解與更自然的對話體驗。
相機Siri模式：可直接辨識鏡頭前拍攝的實物並進行智慧互動。
升級版動態島：體積更小，可同時顯示多達3個即時動態。

iPhone 18 Pro售價由為$1199美元起。

iPhone 18 Pro售價由為$1199美元起。

售價與上市時間

儲存容量及售價：256GB $10499、512GB $12299、1TB $15799、2TB $20999。
預購與開賣：9月12日開放預購，9月18日正式開賣。

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