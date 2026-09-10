iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max正式登場　今代升級及新功能一覽

Apple今日正式發表iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，帶來iPhone史上最先進的Pro級相機系統，以及續航力與效能的巨大飛躍。全新4800萬像素Fusion主相機配備可變光圈，相機App加入全新的Pro控制功能，可自訂拍攝體驗。
兩款機型均配備更小巧且實用的動態島，並搭載A20 Pro晶片與新一代均熱板散熱系統，提供iPhone史上最持久的高負載效能表現。得益於Apple晶片的進步與更大容量的電池，iPhone 18 Pro Max更創下iPhone史上最大幅度的電池續航力提升。
iPhone 18 Pro核心規格
iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max提供4種高雅配色，包括黑色、銀色、冰川（Glacier）以及全新推出的布根地紅色（Burgundy），機身採用採用85%再生鋁金屬與100%再生鈷電池製成。預購於9月12日展開，並於9月18日正式開賣。
相機系統與影像創新
可變光圈主相機：全新4800萬像素Fusion主相機採用6片雷射切割葉片機制，支援f/1.48光圈平滑切換，大幅提升低光源拍攝品質與背景虛化控制。
Pro控制功能：相機App新增專業手動模式，可直接調整光圈、快門速度、白平衡並提供直方圖輔助曝光；風格方面亦新增了質感及膚色微調。
Apple Reference Image：全新感光元件支援像素級數位簽章，可生成不可篡改的參考影像（數位底片），協助驗證照片真實性與是否經過AI後製。
效能與散熱架構
A20 Pro晶片：採用2奈米製程，記憶體頻寬提升50%；配備6核心CPU、7核心GPU（繪圖效能提升40%）與雙16核心NPU（共32核心，AI處理能力翻倍）。
新一代均熱板：晶片採用類M系列封裝，散熱面積擴大3倍，持續效能輸出提升高達40%。
續航與晶片連線
電池續航力：純eSIM版iPhone 18 Pro影片播放最長可達36小時，Pro Max最長可達45小時。
充電速度：快充15分鐘可充至50%電量；Pro Max經有線充電5分鐘即可提供約7小時影片播放。全新晶片：搭載N1無線晶片（支援Wi-Fi 7、藍牙6、Thread）與C2行動通訊數據晶片（上傳速度更快且節能15%）。
iOS 27與Siri AI
Siri AI：基於Apple Intelligence深度打造，具備螢幕感知能力、個人情境理解與更自然的對話體驗。
相機Siri模式：可直接辨識鏡頭前拍攝的實物並進行智慧互動。
升級版動態島：體積更小，可同時顯示多達3個即時動態。
售價與上市時間
儲存容量及售價：256GB $10499、512GB $12299、1TB $15799、2TB $20999。
預購與開賣：9月12日開放預購，9月18日正式開賣。