Apple Watch Series 12配備全新S11晶片　加入健康感測系統＋音訊智能

Apple Watch Series 12帶來更多全新功能及材質。

Apple今日發表Apple Watch Series 12，搭載先進健康感測器與全新Apple晶片，提供穿戴裝置中最準確的心率感測與豐富的健康運動功能，包括可提供更高頻率的心率及心率變異度測量，並支援全新「準備程度」分數。

Apple Watch Series 12更智能 除了升級健康感測及健身功能，iPhone上的健康App也迎來全新設計，新增包含「健康年齡」的「長壽」頁籤。S11晶片亦驅動了全新的音訊智能（Audio Intelligence）功能，可在保護隱私的前提下幫助使用者記錄對話重點與重要聲音。搭配watchOS 27與Apple Intelligence，Siri AI帶來個人情境理解能力。Apple Watch Series 12提供鋁金屬、鈦金屬與全新陶瓷材質選擇，於9月18日正式開賣。

全新健康感測系統 超高頻率心率監測：光學心率感測器採用更大、更省電的綠光LED，全天候每5秒測量一次心率。

HRV心率變異度升級：測量頻率提升高達24倍，並分為「恢復HRV」與「整體HRV」，更精準評估每日壓力與心血管健康。

準備程度分數（Readiness Score）：結合近期活動、訓練負擔、生命徵象與睡眠分數，每日計算0-10分的準備程度，並給予修復、適中、準備就緒或全力以赴等行動建議。

最精準計步與步態：採用全新機器學習模型與S11晶片，提供智慧手錶中最精準的室內外步數與距離追蹤。

全新健康App與長壽功能 健康年齡（Health Age）：在全新「長壽（Longevity）」頁籤中，顯示各項健康指標相較於實際年齡的追蹤狀態。

動態評估與檢驗整合：支援透過iPhone鏡頭評估柔軟度與力量，並可在美國直接透過健康App預約檢驗超過50種生物標記。

音訊智能（Audio Intelligence）與私隱架構 聲音識別（Sound Recognition）：無須iPhone即可辨識警報器、門鈴或嬰兒哭聲並發出提醒。

對話倒帶（Live Rewind）：雙壓數位皇冠即可顯示過去15秒的對話文字摘要，避免漏聽資訊。

Siri Recap：自動生成對話重點摘要與標題，並加密儲存於SiriApp。

安全硬體隔離：音訊處理於S11晶片的Secure Exclave獨立區域進行，不儲存原始錄音，處理完畢立即刪除。

效能、續航與快充升級 S11晶片：新一代強悍穿戴晶片，驅動感測系統、音訊AI與錶面小工具，如即時步數與Siri模組。

續航與戶外運動：日常續航維持24小時；戶外運動模式續航提升至10小時（較前代提升25%）。

快充升級：充電15分鐘即可提供長達12小時的電力（快充速度提升50%）。 外觀材質及售價 Apple Watch Series 12 鋁金屬錶殼（42毫米）

GPS版：$3199

GPS+流動網絡版：$3999

鋁金屬錶殼（46毫米）

GPS版：$3599

GPS+流動網絡版：HK$4,399

鈦金屬錶殼（GPS+流動網絡）

42毫米：$5799

46毫米：$6199

精密陶瓷錶殼（GPS+流動網絡）

42毫米：$7599

46 毫米：$7999