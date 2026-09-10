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出版：2026-Sep-10 04:39
更新：2026-Sep-10 04:39

Apple Watch Series 12配備全新S11晶片　加入健康感測系統＋音訊智能

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Apple Watch Series 12帶來更多全新功能及材質。

Apple Watch Series 12帶來更多全新功能及材質。

Apple今日發表Apple Watch Series 12，搭載先進健康感測器與全新Apple晶片，提供穿戴裝置中最準確的心率感測與豐富的健康運動功能，包括可提供更高頻率的心率及心率變異度測量，並支援全新「準備程度」分數。

Apple Watch Series 12及Apple Watch Ultra 4。 Apple Watch Series 12配備全新光學心率感測器。

Apple Watch Series 12更智能

除了升級健康感測及健身功能，iPhone上的健康App也迎來全新設計，新增包含「健康年齡」的「長壽」頁籤。S11晶片亦驅動了全新的音訊智能（Audio Intelligence）功能，可在保護隱私的前提下幫助使用者記錄對話重點與重要聲音。搭配watchOS 27與Apple Intelligence，Siri AI帶來個人情境理解能力。Apple Watch Series 12提供鋁金屬、鈦金屬與全新陶瓷材質選擇，於9月18日正式開賣。

Apple Watch Series 12全新健康功能一覽。 Apple Watch Series 12新增準備程度分數。 Apple Watch Series 12加入長壽分數。 Apple Watch Series 12綜合各項健康指數。 Apple Watch Series 12新動態評估功能。

全新健康感測系統

超高頻率心率監測：光學心率感測器採用更大、更省電的綠光LED，全天候每5秒測量一次心率。
HRV心率變異度升級：測量頻率提升高達24倍，並分為「恢復HRV」與「整體HRV」，更精準評估每日壓力與心血管健康。
準備程度分數（Readiness Score）：結合近期活動、訓練負擔、生命徵象與睡眠分數，每日計算0-10分的準備程度，並給予修復、適中、準備就緒或全力以赴等行動建議。
最精準計步與步態：採用全新機器學習模型與S11晶片，提供智慧手錶中最精準的室內外步數與距離追蹤。

全新健康App與長壽功能

健康年齡（Health Age）：在全新「長壽（Longevity）」頁籤中，顯示各項健康指標相較於實際年齡的追蹤狀態。
動態評估與檢驗整合：支援透過iPhone鏡頭評估柔軟度與力量，並可在美國直接透過健康App預約檢驗超過50種生物標記。

Apple Watch Series 12新增一系列Audio Intelligence音訊智能功能。 Apple Watch Series 12的對話倒帶（Live Rewind）功能可自動錄取對話摘要。 Apple Watch Series 12的Siri Recap可自動生成對話摘要。 Apple Watch Series 12的新功能有私隱保障。

音訊智能（Audio Intelligence）與私隱架構

聲音識別（Sound Recognition）：無須iPhone即可辨識警報器、門鈴或嬰兒哭聲並發出提醒。
對話倒帶（Live Rewind）：雙壓數位皇冠即可顯示過去15秒的對話文字摘要，避免漏聽資訊。
Siri Recap：自動生成對話重點摘要與標題，並加密儲存於SiriApp。
安全硬體隔離：音訊處理於S11晶片的Secure Exclave獨立區域進行，不儲存原始錄音，處理完畢立即刪除。

Apple Watch Series 12新款錶面設計。 Apple Watch Series 12的鋁金屬錶殼新增古銅色。 Apple Watch Series 12重點規格一覽。 Apple Watch Ultra 4亦有升級。 Apple Watch Ultra 4重點規格一覽。

效能、續航與快充升級

S11晶片：新一代強悍穿戴晶片，驅動感測系統、音訊AI與錶面小工具，如即時步數與Siri模組。
續航與戶外運動：日常續航維持24小時；戶外運動模式續航提升至10小時（較前代提升25%）。
快充升級：充電15分鐘即可提供長達12小時的電力（快充速度提升50%）。

外觀材質及售價

Apple Watch Series 12

  • 鋁金屬錶殼（42毫米）
    GPS版：$3199
    GPS+流動網絡版：$3999

  • 鋁金屬錶殼（46毫米）
    GPS版：$3599
    GPS+流動網絡版：HK$4,399

  • 鈦金屬錶殼（GPS+流動網絡）
    42毫米：$5799
    46毫米：$6199

  • 精密陶瓷錶殼（GPS+流動網絡）
    42毫米：$7599
    46 毫米：$7999

Apple Watch Ultra 4

  • 49 毫米航天級鈦金屬錶殼（GPS+流動網絡）
    標準錶帶款式：$6499

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